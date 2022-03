Diletta Leotta si è mai sottoposta ad qualche ritocco estetico? Finalmente arriva la sua spiegazione senza mezzi termini: le sue parole.

Quella di Diletta Leotta, occorre ammetterlo, è una bellezza al di fuori del normale. Giovanissima, ma dotata di un fascino davvero irresistibile, l’amatissima conduttrice sportiva non passa assolutamente inosservata agli occhi del pubblico italiano, soprattutto di quello maschile.

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Diletta Leotta è solita condividere col suo pubblico scatti che non fanno altro che sottolineare la sua incredibile bellezza. Ciascuna foto da lei condivisa, infatti, riesce a catturare un’attenzione particolare e, in men che non si dica, è capace di ottenere numerosissimi commenti. C’è chi, però, si complimenti per il suo fascino e la sua eleganza, ma anche chi – come sottolineato dalla diretta interessata a Verissimo il 25 Settembre scorso – non perde occasione per lasciarsi andare a dei giudizi per nulla positivi. Sono tantissime, infatti, le persone che la reputano “di plastica”, alludendo al ricorso alla chirurgia estetica. È davvero così? A rispondere una volta per tutte, è stata proprio la diretta interessata a Silvia Toffanin. Diletta Leotta, quindi, si è concessa qualche ritocco estetico? Scopriamo insieme la sua spiegazione.

Diletta Leotta ha fatto qualche ritocco estetico?

Ancora prima dell’ammissione di Sophie Codegoni e Soleil Sorge sul ricorso alla chirurgia estetica, Silvia Toffanin ha voluto porre la stessa domanda a Diletta Leotta nel corso della puntata di Verissimo del 25 Settembre. Spesso e volentieri al centro di polemiche, la padrona di casa non ha potuto fare a meno di chiedere che rapporto ha l’amatissima conduttrice con le critiche. “Ci sto male. Anche se non lo esterno, tante cose mi hanno ferito”, ha iniziato a dire. Sottolineando che il discorso fatto sulla bellezza sul palco dell’Ariston poco più di un anno fa e che ha destato tante polemiche, lo cambierebbe. “Direi la bellezza capita, ma se ti dai un aiutino, va bene così”, ha continuato.

A proposito, ma Diletta Leotta si è mai sottoposta a qualche ritocco estetico? C’è chi ne è pienamente convinto, ma stavolta è proprio lei a spiegare ogni cosa in merito. “Non è una cosa della quale vergognarsi. Siamo nel 2021 e credo che sia un tema super sdoganato”, ha detto. Ribadendo che non è detto che se una persona si è concessa qualche piccolo ritocco, non ha moralità.

Cosa ne pensate?