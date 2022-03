Soleil e Sophie parlano della chirurgia: i ritocchi estetici delle ex gieffine

Soleil Sorge e Sophie Codegoni parlano del loro rapporto con la chirurgia e svelano i ritocchi estetici che hanno fatto.

Soleil Sorge e Sophie Codegoni hanno stretto un bel legame all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Se all’inizio non sembrava che fosse tutto rose e fiori e più volte si sono punzecchiate, pian piano il loro rapporto è cresciuto tanto da diventare grandi amiche.

Domenica 27 marzo sono state ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo per parlare di questa amicizia nata e cresciuta all’interno del reality. La conduttrice ha chiesto a Soleil della famosa frase rivolta a Sophie ‘sei tutta di plastica’: “Ti dispiace? Sei contro la chirurgia plastica o è stata una frase dettata così dal momento?”. L’opinionista de La pupa e il secchione ha risposto dicendo che in quel momento si stavano stuzzicando: “Mi è scappata la frase ‘hai più plastica che argomenti’, è stata infelice e mi sono pentita, non volevo ferirla”. Parlando sempre del discorso chirurgia sia Solei che Sophie collegandosi a quanto detto, hanno svelato i ritocchi estetici che hanno fatto.

Soleil e Sophie e i ritocchi estetici: il rapporto delle ex gieffine con la chirurgia

Ma nel corso della chiacchierata la conduttrice ha anche trattato la famosa frase detta da Soleil nei confronti di Sophie, ovvero 'hai più plastica che argomenti'. Subito dopo il discorso si è allargato e si è toccato un altro punto. Le due ex concorrenti hanno svelato come sono ricorse alla chirurgia estetica.

La Codegoni ha spiegato che lei è pro la chirurgia ma di non aver esagerato con i ritocchini: “Dicono che io abbia fatto chissà quante cose ma non è così. Ho rifatto il seno e le labbra. Poi stavo esagerando e quando capisci che ti stai rovinando allora ti fermi. Così ho fatto la ialuronidasi, ho tolto le labbra e ho solo il seno rifatto”.

Anche Soleil Sorge è intervenuta svelando di aver rifatto le labbra: “Le labbra le ho ritoccate e anche io ho fatto la ialuronidasi perchè non mi piaceva più la loro forma”.