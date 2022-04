Antonino Spinalbese, dopo Belen Rodriguez con chi è stato ‘beccato’

Dopo Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese volta pagina: con chi è stato visto il noto hair-stylist, che si tratti di una nuova fiamma?

Era finito nel mirino del gossip per la sua relazione con la nota showgirl argentina. Sebbene Antonino Spinalbanese e Belen Rodriguez abbiano vissuto momento molto intensi e pieni d’amore, la loro storia è però poi giunta al capolinea. Ad oggi nulla più li unisce se non l’amore nei confronti della loro piccola Luna Marì.

Mentre per Belen si parlerebbe forse di un ritorno di fiamma con il papà di Santiago, anche per Antonino Spinalbanese si respira ‘aria di novità’? Pare che anche il noto hairstylist, dopo Belen, abbia voltato pagina. Almeno da come fanno sapere i paparazzi del settimanale Chi che immortalano il giovane in compagnia di un’altra donna.

Infatti, sebbene al momento non siano state date conferme ufficiali, pare che il giovane papà sia stato ‘beccato’ in compagnia di una giovane donna con la quale sembrava essere piuttosto in confidenza. Di chi si tratta? Il Settimanale Chi, rivela anche questo.

Antonino Spinalbese, nuova ‘fiamma’ dopo Belen? Chi è la donna con cui è stato visto

Dopo la fine della storia con Belen Rodriguez ci è voluto un po’ prima di ‘paparazzare’ Antonino Spinalbese in compagnia di un’altra donna. Stavolta però, l’hairstylist di La Spezia è apparso in pubblico, e non era da solo. Chiacchiere e sorrisi al tavolino di un locale nel capoluogo lombardo.

Dal settimanale Chi, Antonino Spinalbese è stato visto in compagnia di una giovane donna. Capelli rossi ed un sorriso incantevole, sebbene non si conoscano molti dettagli possiamo risalire all’identità della ‘donna misteriosa’. A chi corrisponde l’identikit?

Il settimanale Chi farebbe sapere che l’identità della donna in questione sarebbe quella di Nanda Isaia. L’abbiamo cercata su Instagram, e dal suo canale social abbiamo scoperto che è una fa l’istruttrice di Yoga proprio nell’ambiente milanese. Ma non è tutto perché Nanda Isaia è anche una modella. Ed infatti, sempre scovando alcuni scatti nella sua galleria social possiamo vedere che la giovane ha collaborato con diversi brand molto noti.

Al momento si tratta di una semplice ‘paparazzata’ e nulla di più. Infatti né Antonino Spinalbese né Nanda Isaia hanno confermato qualcosa.