E’ ‘Kate Sharma’ in Bridgerton 2 ma sapete in quale altra serie ha già recitato?

E’ stata l’attrice protagonista in Bridgerton 2 nei panni di ‘Kate Sharma’, ma sapete in quale altra serie ha già recitato Simone Ashley?

Dal 25 Marzo è disponibile su Netflix la nuova ed attesissima stagione di Bridgerton 2. Protagonisti della storia di questo secondo capitolo che tesse le fila di un racconto narrato nei romanzi di Julia Quinn, ci sono Anthony Bridgerton e Kate Sharma. La storia sin dall’inizio conquista i telespettatori che hanno divorato gli 8 episodi in un baleno!

Dopo la prima stagione che ha fatto il suo esordio proprio sulla piattaforma di serie televisive ad inizio 2021, in questa seconda stagione nell’alta società londinese si percepisce aria di cambiamenti. In particolare, in Bridgerton 2 abbiamo visto il Visconte Bridgerton intento a prendere moglie. La storia con Lady Edwina Sharma, eletta diamante della stagione dalla Regina, non è però destinata a decollare perché sebbene Lady Kate desideri che sua sorella convoli a nozze con un uomo che le rubi il cuore, la giovane non ha fatto i conti con i suoi di sentimenti. Il cuore del visconte è ormai completamente nelle mani di Lady Kate Sharma, sorella di Edwina. I due capiscono presto di essere fatti l’uno per l’altra, tuttavia le convenzioni sociali li portano ad evitare ‘lo scandalo amoroso’ per cui, desisteranno dal congiungersi, fin quando poi.. Il tutto non diventa inevitabile perché ormai troppo evidente!

Nei panni di Kate Sharma c’è lei, Simone Ashley. L’attrice giovanissima è però già nota al pubblico di Netflix perché prima di unirsi al cast della seconda stagione di Bridgerton ha già recitato in un’altra serie. Dove l’abbiamo già vista? Scopriamolo!

Simone Ashley ha interpretato ‘Kate Sharma’ in Bridgerton 2, ricordate dove l’abbiamo già vista?

No, in Bridgerton 2 il personaggio di Kate Sharma non è stato per Simone Ashley il suo trampolino di lancio. Ma cosa sappiamo di lei? Ha 26 anni, ha origini indiane ed è nata a Camberley, in Inghilterra. Da sempre la recitazione è la sua più grande passione. Comincia giovanissima a dedicarsi agli studi di recitazione e fa il suo esordio televisivo occupando inizialmente ruoli che non la vedono protagonista sulla scena. Dove l’abbiamo vista?

Forse inizialmente non l’avrete notata, ma Simone Ashley ha preso parte alla fiction italiana L’Ispettore Coliandro nel 2017 nei panni di Veena. Ha poi vestito altri ruoli minori, fino a recitare poi in un’altra serie di successo in onda su Netflix, Sex Education nei panni di Olivia Hanan.

Certamente però si può dire che sia stato proprio con la seconda stagione di Bridgerton ad aver riscosso un grandioso successo soprattutto vestendo stavolta i panni dell’attrice protagonista della storia. Ebbene, a questo punto, ci domandiamo se la rivedremo anche in Bridgerton 3? Ebbene, sì. Simone Ashley farà parte della terza ed attesissima stagione della nota serie. Per cui ora, non ci resta che aspettare!