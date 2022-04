Due gocce d’acqua, la mamma di Chiara Ferragni mostra una sua foto di 30 anni fa; pioggia di likes e complimenti per lei.

Di influencer, al momento, ne è pieno Instagram, ma la regina indiscussa, tra le italiane, è lei, Chiara Ferragni. Partendo da un semplice blog, Chiara ha saputo creare un vero e proprio impero digitale, diventando un’icona di stile a livello internazionale. E, inevitabilmente, la sua grande fama ha coinvolto anche la sua famiglia, alla quale è legatissima.

Famiglia di cui abbiamo potuto scoprire dettagli inediti grazie alla serie The Ferragnez, dedicata proprio alla coppia formata da Chiara e il rapper Fedez. Nella serie non può mancare una delle persone più importanti nella vita dell’imprenditrice, mamma Marina. Come il resto dei componenti della famiglia, anche lei è diventata popolare sul web: il suo canale Instagram conta ben 638 mila followers. È proprio lì che, qualche ora fa, Marina ha condiviso uno scatto che ha lasciato tutti senza parole: una foto ricordo risalente a ben 30 anni fa, curiosi di vederla?

Chiara Ferragni, la mamma Marina condivide uno scatto di 30 anni fa: incantevole

La bellezza, si sa, è una dote di famiglia in casa Ferragni. Bionde e occhi chiari, Chiara, Valentine e Francesca sono meravigliose, proprio come la loro splendida mamma. Classe 1961, Marina Di Guardo è la mamma delle sorelle Ferragni e, come le figlie, incanta il popolo del web con i suoi scatti. Il suo canale social è ricco di foto di famiglia, in compagnia di marito, figlie e i suoi amati nipotini. Ma non mancano foto ricordo, come quella condivisa proprio poco fa sul suo canale profilo Instagram. Una foto in cui Marina aveva circa 30 anni, essendo risalente a 30 anni fa. La sua bellezza lascia tutti senza fiato, date un’occhiata:

Il post ha letteralmente incantato i followers di Marina: lo scatto ha ottenuto il pieno di likes e commenti, tutti ricchi di complimenti. In molti hanno sottolineato la somiglianza tra Marina e le sue figlie: in particolare, in questo scatto, Marina ricorda molto la figlia Francesca, che è ora in attesa del suo primo bebé dal compagno Riccardo Nicoletti.