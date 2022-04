Uomini e Donne, chi è Fernando: età, lavoro e Instagram del nuovo corteggiatore di Veronica; tutte le curiosità sul nuovo protagonista del trono Classico.

È iniziata l’avventura di Veronica a Uomini e Donne. La nuova tronista è arrivata da pochissimo nel programma di Maria De Filippi, dove spera di trovare l’uomo giusto. E, in pochi giorni, ha già trovato qualcuno che ha attirato la sua attenzione: si tratta di Fernando.

Oltre all’aspetto fisico, il corteggiatore ha colpito la 26 enne per i suoi modi di fare e, dopo la prima esterna, entrambi hanno espresso la volontà di proseguire con la conoscenza. In attesa di scoprire come evolverà la loro frequentazione, conosciamo meglio Fernando! In particolare, in molti si chiederanno come trovarlo su Instagram: ve lo sveliamo noi!

Fernando è un nuovo corteggiatore di Uomini e Donne: avete visto il suo canale Instagram?

Nascerà qualcosa tra Veronica e Fernando? La prima esterna tra la tronista e il giovane corteggiatore sembra essere andata più che bene. I due continueranno a frequentarsi, ma è presto per capire se sarà proprio lui la scelta della tronista. Nel frattempo, conosciamolo meglio!

Fernando è laureato in Scienze Motorie e, come ha raccontato anche in studio, insegna educazione fisica ai bambini. Per ‘arrotondare’ ha lavorato anche in tv come comparsa o pubblico in alcune trasmissioni, ma ha ammesso che, negli ultimi periodi, si è concentrato su altro. Il suo profilo Instagram è già piuttosto seguito, come ha fatto notare anche la tronista nel corso della puntata di oggi, lunedì 4 aprile. E, come sempre accade con le new entry in studio, i telespettatori sono super curiosi di scoprire come trovare Fernando su Instagram. Ebbene, ve lo diciamo noi!

Il suo nome e cognome è Fernando Picariello ed è così che si chiama anche su Instagram. Il suo canale Instagram è già seguito da più di 24 mila followers: un numero destinato a salire data la popolarità che regala la trasmissione di Canale 5. Ecco uno degli scatti condivisi da Fernando sui social:

Eh si, un ragazzo che non passa di certo inosservato. Riuscirà a rubare il cuore di Veronica? Non ci resta che seguire le prossime puntate di Uomini e Donne!