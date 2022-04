Beautiful, anticipazioni americane: uno dei personaggi più amati è in fin di vita; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap.

Da diverse settimane, in America, si parla di un clamoroso colpo di scena in arrivo a Beautiful. Qualcosa di scioccante, che cambierà per sempre le vite dei protagonisti della soap opera. Ebbene, dalle anticipazioni delle ultime puntate americane sembra essere arrivato quel momento!

Da uno scontro verbale tra due protagoniste si arriverà ad un drammatico finale: uno dei personaggi più amati della serie resterà ferito da un colpo di pistola. Le sue condizioni sono critiche e non si esclude che il personaggio lasci la soap proprio così… Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà, continuate a leggere!

Beautiful, anticipazioni americane: dramma in arrivo, l’amatissimo protagonista è in fin di vita

Beautiful potrebbe perdere uno dei personaggi più amati degli ultimi tempi! Ma andiamo con ordine. Nelle puntate attualmente in onda in America, abbiamo visto lo scontro sempre più acceso tra Steffy Forrester e Sheila Carter. Uno scontro che si riaccenderà quando la figlia di Ridge scoprirà l’inganno di Sheila ai danni di Brooke. Steffy, decisa a raccontare tutto, sarà ostacolata proprio da Sheila, che durante una lite furibonda estrae una pistola e la punta contro la nemica! Non sapeva, però, che proprio in quel momento sarebbe arrivato Finn, che si è piazzato subito davanti alla sua amata, rimanendo ferito dal colpo di pistola!

Proprio così, Sheila, per errore, sparerà al figlio, riducendolo in fin di vita. Sin da subito la situazione di Finn appare drammatica, al punto che il dottore dirà a Steffy di prendersi cura dei loro bambini. Una scena straziante e dolorosa per i telespettatori di Beautiful, che sono col fiato sospeso: Finn morirà a riuscirà a salvarsi?

Non è ancora chiaro il destino del giovane dottore: c’è chi dice che, essendo l’attore in procinto di lasciare la soap, il personaggio uscirà di scena proprio con la sua morte. Non si esclude, però, il lieto fine. Non ci resta, quindi, che attendere le prossime anticipazioni provenienti dall’America per scoprire cosa accadrà. Continuate a seguirci per tutti gli spoiler in anteprima!