Tommaso Zorzi, “Ebbene sì”: finalmente la straordinaria notizia

Reduce dal successo di Drag Race Italia, Tommaso Zorzi non ha la minima intenzione di fermarsi: è arrivata la notizia che tutti attendevano!

Dopo aver segnato per sempre la storia del Grande Fratello italiano grazie ad un’edizione (la quinta) resa indimenticabile soprattutto da lui, Tommaso Zorzi continua la sua scalata verso il successo.

Uscito a marzo dell’anno scorso dalla casa più spiata d’Italia, il brillante ed eclettico influencer milanese fu fortemente voluto come opinionista dell’edizione passata de L’Isola dei Famosi.

Riuscì perfino ad avere uno spazio tutto suo su Italia 1 conducendo Il Punto Z, cosa che a poco più di 25 anni non è affatto usuale. Poi, la decisione di spostarsi su Discovery per poter apprendere meglio i segreti del mestiere di conduttore, sua aspirazione mai nascosta.

Dopo l’avventura di giudice alla prima edizione di Drag Race Italia, Tommaso è pronto per una nuova avventura, anzi due. Vediamo di cosa si tratta.

Tommaso Zorzi, arriva la notizia che tutti aspettavano: dove lo vedremo presto

L’ex gieffino tanto amato dal pubblico dello storico reality continua a seguire Zorzi a distanza di più di un anno dalla sua partecipazione al GF Vip 5. Il fandom sui social è sempre ben nutrito e pronto a difenderlo a spada tratta.

La fantastica notizia che ha dato in queste ore avrà quindi reso felici migliaia di persone che speravano di vederlo presto di nuovo in tv. Per il 27enne meneghino, ci sono addirittura 2 trasmissioni in programma. Si tratta delle versioni italiane di due format di grande successo: The Great British Sewing Bee e This is My House. Entrambe saranno tramesse da Real Time.

Continua quindi il sodalizio tra Zorzi e Discovery: I titoli italiani saranno, rispettivamente, Tailor Made – Chi ha la stoffa? (previsto per l’estate su Discovery+ e poi su Real Time) e Questa è casa mia (che andrà direttamente in tv già da maggio).

In bocca al lupo a Zorzi per queste due bellissime novità!