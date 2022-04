Uomini e Donne, chi è Ilie: età, lavoro e perché si chiama così; tutte le curiosità sul nuovo cavaliere del trono Over.

Continuano le avventure del trono più famoso della tv. Uomini e Donne è una vero e proprio appuntamento fisso per il pubblico di Canale 5, che da anni si appassiona alle vicende sentimentali dei protagonisti. E, nel corso delle ultime puntate, un nuovo cavaliere ha attirato l’attenzione dei telespettatori: si tratta di Ilie.

La new entry è arrivata in studio per conoscere Ida Platano, fresca della rottura con Alessandro Vicinanza. Nonostante la delusione della storia appena conclusa, la dama bresciana ha deciso di dare una possibilità ad Ilie ed iniziare a conoscerlo. In attesa di scoprire come proseguirà la loro conoscenza, ecco qualche curiosità sull’affascinante cavaliere.

Ilie è un nuovo cavaliere di Uomini e Donne: ecco il particolare significato del suo nome

Nascerà qualcosa tra Ida e Ilie? Quest’ultimo è uno dei nuovi cavalieri del trono Over di Uomini e Donne, arrivato in trasmissione proprio per conoscere la Platano. Tra i due sembra esserci un bel feeling, anche se la dama bresciana è ancora scottata dalla storia con Alessandro. Il salernitano, infatti, ha ammesso di non essere innamorato di Ida e quest’ultima non ha potuto che decidere di chiudere la conoscenza. Ma cosa sappiamo del nuovo arrivato Ilie?

Originario di Roma, il suo nome deriva da una passione tennistica del papà, tifoso del tennista rumeno Ilie Nastase. 47 anni, è chief marketing manager per un family office statunitense, ma lavora a Roma in smart working. Sin dal primo incontro, ha ammesso di essere colpito da Ida e dal suo modo di fare, pur rispettando i suoi tempi e il suo delicato momento: riuscirà Ilie a rubare il cuore della dama bresciana?

Non ci resta che attendere le prossime puntate della trasmissione per scoprire come proseguirà la conoscenza tra i due protagonisti del trono Over. Appuntamento dal lunedì al venerdì, su Canale 5, a partire dalle ore 14 e 45.