Belen Rodriguez mostra la sua nuova ‘Bag’, quanto costa? Cifra da capogiro

Avete notato anche voi la nuova ‘Bag’ di Belen Rodriguez? Davvero bellissima! Quanto costa? Il prezzo della borsa è da capogiro!

Fascino, bellezza, carisma ed eleganza fa tutto parte di lei, Belen Rodriguez. La conduttrice de Le Iene ha mostrato sui social la nuova arrivata ‘in famiglia’, la sua nuova Bag. Ha immediatamente catturato l’attenzione di tutti, ma quanto costa?

Non solo è in grado di tenere la scena davanti la telecamera riuscendo a conquistare pubblico e telespettatori, Belen Rodriguez è considerata una vera e propria icona di bellezza e di stile. Anche in fatto di moda la bella argentina non delude affatto! Una linea di costumi lanciata insieme alla sorella Cecilia (la quale non dimentichiamo si è detta anche lei pronta a fare il suo grande annuncio), ed una linea di abbigliamento che la vede ‘in società’ insieme ai due fratelli Cecilia e Jeremias attuale concorrente de L’Isola dei Famosi insieme a papà Gustavo.

In queste ore sui social però, Belen Rodriguez ha fatto sfoggio del suo look del giorno ed ha mostrato quindi il suo outfit per intero mettendo anzitutto in sovrimpressione la collana dedicata ai suoi due piccoli gioielli, Santiago e Luna Marì. Ma non è tutto perché l’intero outfit è stato completato non solo con elegantissimi gioielli ma anche con una nuova bag che ha immediatamente catturato l’attenzione. Quanto costa? Scopriamolo!

Belen Rodriguez, il prezzo della sua nuova ‘Bag’ è da capogiro!

Scarpe e borsa sono di fatti gli accessori che insieme ai gioielli combinano e creano l’outfit perfetto, e quello indossato oggi da Belen Rodriguez prende subito punti! I camperos indossati da Belen sono subito piaciuti a tutti, ma l’occhio è ovviamente caduto anche sulla nuova bag che la showgirl argentina ha messo in mostra in un ‘primo piano’.

Una Birkin Bag firmata Hermes, un modello sul quale far ricadere gli occhi è sicuramente molto facile. Anche questo potrebbe forse risultare un modello di tendenza se non fosse però per il prezzo.. Quanto costa la bag in pelle di Belen Rodriguez?

Ebbene, l’accessorio griffato di Belen Rodriguez fa gola a quanti la ammirano tuttavia il prezzo può lasciare davvero a bocca aperta! Online la si trova ad un prezzo di circa 14 mila euro. Una cifra da capogiro!