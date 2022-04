Giovanna Civitillo racconta il primo incontro con Amadeus: chi l’avrebbe mai detto?

Amadeus e Giovanna Civitillo, il loro primo incontro? La moglie del conduttore racconta come è andata: chi l’avrebbe mai detto?

Una coppia nata sotto le luci dei riflettori, quella formata da Amadeus e Giovanna Civitillo. Era il 2003 quando il conduttore ha incrociato il suo sguardo, per lui ormai non c’era più nulla da fare.. Si può dire che Cupido abbia sfrecciato il suo colpo e colto il segno!

Ed a quanto pare anche Giovanna, oggi sua amatissima compagna di vita, è stata colpita dalla freccia dell’amore. O forse potremmo dire che Giovanna è stata colpita dalla ‘scossa’ dell’amore! “Amadeus mi ha stravolto la vita, ma in meglio!“, fa sapere. I due hanno coronato il loro sogno d’amore, sono convolati a nozze ed hanno avuto un figlio, José Alberto, formano una splendida famiglia. Oggi Amadeus è un conduttore amatissimo e Giovanna è sempre lì al suo fianco a sostenerlo nel lavoro ma anche nel privato.

Di recente i due hanno svelato il ‘segreto’ del loro amore. Capiamo subito che sono sicuramente una coppia molto solida ed affiatata, proprio come li vediamo quando sono davanti le telecamere. Molti però non conoscono i retroscena del primo incontro fra il conduttore Amadeus e Giovanna Civitillo. Per questo vogliamo fare qualche passo indietro per giungere proprio a quei primi momenti, quelli del loro primo incontro!

Amadeus e Giovanna Civitillo, come è stato il loro primo incontro? Pochi lo sanno, il retroscena

Sono innamoratissimi, ma se tornassimo indietro nel tempo cosa sapremmo del primo incontro fra Giovanna Civitillo ed Amadeus? Abbiamo conosciuto Giovanna proprio in tv, dove faceva la ballerina. Poi qualcosa è cambiato perché da quando la donna ha conosciuto il noto conduttore, la sua vita è stata pienamente stravolta. Ma totalmente in positivo, come la stessa fa sapere perché aldilà della carriera televisiva, che dopo il loro incontro ha abbandonato, ciò che più aveva a cuore Giovanna Civitillo era costruire una famiglia piena d’amore. E possiamo dire che abbia assolutamente raggiunto il suo obiettivo. Oggi si dice davvero felice.

Ospite a Domenica In qualche tempo fa però, la donna ha raccontato davanti le telecamere ed alla conduttrice Mara Venier alcuni dettagli salienti del primo incontro avvenuto con colui che allora era solo un ‘pretendente’ e che oggi è invece il suo compagno di vita.

“Eravamo in macchina e Amadeus mi è saltato addosso“, racconta la moglie del conduttore a Mara Venier. Tuttavia, la donna ha resistito alle avances del suo compagno non cedendo al primo bacio al primo appuntamento. Il primo bacio però come ben sappiamo poi c’è stato, e da quel momento Giovanna ed Amadeus sono diventati inseparabili!