Giovanna Civitillo racconta l’ansia di Amadeus: di cosa ha paura il conduttore

In un’intervista al settimanale Oggi, Giovanna Civitillo ha rivelato qual è la paura di suo marito Amadeus: lo avreste mai immaginato?

Stanno insieme dal 2003 e da allora formano una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo: Amadeus e Giovanna Civitillo sono uniti da un amore molto solido, che ha portato alla nascita del loro figlio José Alberto, chiamato così in onore a Mourinho. Nessuno conosce il famoso conduttore meglio di sua moglie: proprio lei ha rivelato al settimanale Oggi un aspetto di suo marito che forse nessuno immaginava.

Incontratisi quasi vent’anni fa nello studio de L’Eredità, lo showman di Rai1 le fece recapitare da un assistente un biglietto in cui le chiedeva un appuntamento a Corso Como a Milano e spiegava che se lei avesse accettato, per lui avrebbe rappresentato un segnale del destino per poter finalmente trovare la stabilità sentimentale.

Nel 2009 sono convolati a nozze con rito civile e dieci anni dopo si sono sposati in chiesa, dopo l’annullamento del precedente matrimonio di Amadeus da cui è nata la figlia di nome Alice.

Al giornale Oggi, i due hanno svelato il segreto dell’amore che li lega ed una curiosità sul conduttore che mai vi aspettereste.

Amadeus, qual è la sua paura: Giovanna Civitillo spiega cosa teme il marito

Un rapporto di così lunga data può attraversare fasi non semplici e invece l’amore tra il celebre presentatore e sua moglie sembra conoscere ‘crisi’. Quale sarà il loro ‘segreto’? “La totale assenza di egoismo. Siamo l’uno rivolto all’altra, mai a sé stessi. Ci siamo sempre e viceversa”, ha spiegato Amadeus. “Lui viene prima. Io penso sempre prima a lui e poi a me. E prima ancora a José”, aggiunge Giovanna.

Il simpaticissimo volto de I Soliti Ignoti, delle ultime tre edizioni del Festival di Sanremo e di tanti altri successi Rai, ci appare in tv sempre spigliato e sicuro di sé, ma anche lui ha un punto debole: “Sono iper-ipocondriaco”, ha confessato nell’intervista.

Un lato del suo carattere che inevitabilmente coinvolge anche chi gli sta intorno. “A lui basta un brufolo per pensare male e farne un possibile motivo di ansia. Come si vive? Prendendolo in giro dal mattino alla sera. Scherzandoci sopra. Altrimenti usciremmo pazzi”, ha raccontato Giovanna.

Voi avreste mai immaginato che l’allegro Amadeus potesse avere ansie di questo tipo?