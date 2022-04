“Già ti sentiamo”: saranno genitori per la seconda volta, magnifico annuncio!

“Già ti sentiamo e non vediamo l’ora di abbracciarti”: saranno genitori per la seconda volta; il magnifico annuncio arriva attraverso i social.

“E poi arrivi tu.. a moltiplicare tutto ciò che provo e vivo. A ingrandire gli spazi dell’anima. A creare nuove melodie”. Con queste parole, l’amatissima coppia ha annunciato la meravigliosa notizia: diventeranno genitori per la seconda volta!

“Già ti sentiamo e non vediamo l’ora di abbracciarti”, si legge sui social di entrambi. Lo splendido annuncio è arrivato con un post su Instagram, nel quale hanno condiviso l’immagine dell’ecografia. Il post è stato letteralmente invaso dai likes e i commenti di fan, amici e colleghi, tutti super felici per la bellissima novità in arrivo. Chi sono i futuri genitori bis? Lui lo conosciamo molto bene: è un amatissimo volto di Amici!

Saranno genitori per la seconda volta: “E poi arrivi tu…”, splendido annuncio

Secondo figlio in arrivo per uno dei vincitori più amati di Amici di Maria De Filippi. Dopo l’arrivo della piccola Grace, nel dicembre del 2020, in arrivo un altro “miracolo”, com’è stato definito dai futuri genitori bis su Instagram. Di chi stiamo parlando?

Di Stash Fiordispino e Giulia Belmonte! Il leader dei The Kolors, attualmente giudice al serale di Amici 21, diventerà papà per la seconda volta. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore, proprio attraverso i profili social della coppia. Uno scatto in bianco e nero, con la foto dell’ecografia poggiata sull’amatissima chitarra dell’artista. Si tratta della seconda gravidanza per la 27 enne, ma, al momento, la copia non ha reso noto il sesso del bebé in arrivo: Grace avrà una sorellina o un fratellino?

Ricordiamo che Stash non ha potuto svolgere il ruolo di giudice in studio nella terza puntata di Amici, poiché positivo al Covid. Al suo posto, eccezionalmente, abbiamo visto Sabrina Ferilli. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se il napoletano potrà essere presente nella prossima registrazione del serale di Amici 21, che sarà poi trasmessa sabato sera, su Canale 5. I nostri migliori auguri di cuore ai futuri mamma e papà bis Giulia e Stash!