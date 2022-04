Vladimir Luxuria, la foto di quando era un ragazzo: “Avevo vent’anni”

Amatissima in tv, in questo scatto forse non avete mai visto l’opinionista de L’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria: “Avevo vent’anni”

Una voce ed un volto ben conosciuto davanti le telecamere. Vladimir Luxuria sta conducendo il suo percorso da opinionista all’interno di reality show in particolare quello condotto da Ilary Blasi, L’Isola dei Famosi. Ma Vladimir non è certamente ‘solo’ questo.

Attivista, scrittrice, conduttrice televisiva ed ex politica italiana. Classe ’65,Vladimir Luxuria è stata la prima transgender ad essere eletta al Parlamento di uno Stato Europeo. Nel suo percorso Vladimir Luxuria è stata un personaggio di gran risonanza soprattutto per la sua intenzione di voler far valere i diritti e dar voce alle comunità LGBTQ. Ma non è tutto perché l’attivista ha intrapreso un percorso di transizione che l’avrebbe aiutata a riconoscersi finalmente nella sua identità, quella alla quale sentiva di appartenere.

Nonostante la volontà di intraprendere questo percorso però, Vladimir ha tuttavia fatto sapere di voler al momento interrompere la transizione, però poi chissà magari intraprenderla in un secondo momento. C’è da dirlo, Vladimir Luxuria si è sempre fatta valere nel dire le sue opinioni e certamente non ne ha mai mandate a dire, e forse proprio per questo veste benissimo i panni di opinionista televisiva. Ma facciamo un passo indietro. Avete mai visto Vladimir Luxuria quando aveva appena vent’anni? Vediamola insieme.

Vladimir Luxuria e lo scatto da giovane “Avevo vent’anni”

Il suo profilo social è seguitissimo. Su Instagram Vladimir Luxuria vanta circa 294mila followers. E’ sempre pronta a dire la sua, a sfidare qualsiasi pregiudizio, sa ‘mettere a posto’ chiunque possa puntare il dito contro una scelta altrui.

Negli studi Mediaset veste attualmente i panni di opinionista de L’Isola dei Famosi, non è ovviamente mancata al Grande Fratello nell’edizione Nip e Vip ed in diverse occasioni ha preso parte ai salotti pomeridiani in onda su Canale 5 insieme a Barbara D’Urso. La sua carriera televisiva è però cominciata anni fa, ma prima di quel momento, ad appena vent’anni com’era Vladimir Luxuria?

“Non mi vergogno di mostrarvi la barba“, scrive nella didascalia che presenta questo scatto. Aveva appena vent’anni, ma aveva già fatto le sue scelte. Era qui ritratta nel corpo di un uomo che però non ha mai sentito suo. Ma non è la barba a dover attirare l’attenzione. E’ facile notare i diversi segni di percosse sul suo volto. E proprio in questo scatto in cui aveva appena 20 anni, Vladimir Luxuria ha raccontato di essere stata vittima di bullismo e di omofobia.

“Oggi ho deciso di mostrarvi una foto di quando avevo vent’anni, subito dopo le botte che presi da un gruppo di ragazzi in metropolitana mentre mi urlavano insulti. Mi fecero male i cazzotti e anche l’indifferenza della gente che continuava a guardare altrove come se non stesse accadendo nulla. Non mi vergogno a mostrarvi la barba e i lividi che avevo allora.. Li ho superati entrambi.”, ha scritto Vladimir Luxuria nella didascalia del post descrittivo.