Lo abbiamo conosciuto a Ultima Fermata: ecco il profilo Instagram di Luca

Lo abbiamo conosciuto a Ultima Fermata, dove è arrivato con la sua compagna Stefania: ecco il profilo Instagram di Luca.

Una storia turbolenta, quella di Luca e Stefania, raccontate nella scorsa puntata di Ultima Fermata. I due erano molto affiatati, fino a quando Stefania ha scoperto il tradimento del suo compagno con una commessa del negozio di abbigliamento di cui sono proprietari. Un episodio che ha segnato la loro storia e, ad oggi, la gelosia eccessiva di Stefania è un ostacolo alla loro felicità. Come finirà il loro percorso in trasmissione?

I due protagonisti decideranno di lasciare Ultima Fermata insieme o le loro vite si separeranno? Questo lo scopriremo nel corso della prossima puntata, in onda mercoledì 13 aprile, quando sarà trasmesso il confronto finale di Stefania e Luca. Nel frattempo, siete curiosi di scoprire come trovare Luca su Instagram? Ve lo raccontiamo noi!

Luca è uno dei protagonisti di Ultima Fermata: avete visto il suo canale Instagram?

Riuscirà Luca a riconquistare la fiducia di Stefania e, quindi, ad uscire con lei dopo l’esperienza a Ultima Fermata. Scopriremo il destino della coppia solo mercoledì prossimo, quando andrà in onda una nuova puntata della trasmissione targata Maria De Filippi e condotta da Simona Ventura. Nel frattempo, diamo uno sguardo ai social!

Come sempre accade quando ci sono nuovi programma tv, i telespettatori si chiedono come trovare i protagonisti sui social. Ebbene, qualche giorno fa vi abbiamo mostrato il seguitissimo profilo Instagram di Stefania, oggi tocca a Luca! Per trovarlo sulla piattaforma social vi basta digitare “Lucasantoiemma”. Il suo profilo è ricco di foto personali e di scatti di coppia, in cui si mostra felice e sorridente in compagnia della sua Stefania. Questo è l’ultimo post condiviso dal protagonista di Ultima Fermata, lo scorso gennaio:

Luca e Stefania sono ancora insieme? Sul profilo di Luca apparirà presto un nuovo scatto in compagnia della sua dolce metà? Non ci resta che attendere qualche giorno per avere tutte le risposte e per scoprire come è andata a finire tra questa e le altre coppie che hanno partecipato alla trasmissione di Canale 5. Appuntamento a mercoledì sera!