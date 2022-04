Amici 22, incidente durante la puntata: l’insegnante cade e si fa male, coma sta ora

Amici 22, incidente durante la registrazione della nuova puntata del serale: l’insegnante cade e si fa male, come sta ora?

In queste ore si è registrata la nuova puntata del Serale di Amici 22, puntata che vedremo andare in onda domani, Sabato 9 Aprile 2022. Prove di canto, di ballo, guanti di sfida. Vedremo accadere di tutto e di più! Ma a sconvolgere i telespettatori ed il pubblico in studio, compresi allievi e maestri è un incidente avvenuto durante la registrazione della puntata che ha visto coinvolta l’insegnante di Amici. Cosa è accaduto?

Il Serale di Amici 2022 prosegue, fra alti e bassi gli allievi dell’amatissimo talent si esibiscono nelle prove di ballo e di canto dando il meglio di sé. Come ogni fine puntata però, c’è qualcuno che purtroppo deve lasciare la scuola. In queste ultime ore si è registrata la nuova puntata prossima ad andare in onda fra circa 24 ore. Diverse sono le anticipazioni che giungono al riguardo ed una di queste ci coglie di sorpresa perché ci informa di un incidente avvenuto proprio durante la puntata. Scopriamo di chi si tratta.

Amici 22, l’insegnante ha un incidente, cade e si fa male: è successo durante la registrazione della nuova puntata

Sabato 9 aprile andrà in onda su Canale 5 la nuova puntata di Amici 22. Diversi i colpi di scena che ci terranno incollati allo schermo durante la serata.

Le anticipazioni della prossima puntata ci fanno infatti sapere che le due squadre capitanate rispettivamente da Lorella Cuccarini – Raimondo Todaro da una parte e Alessandra Celentano – Rudi Zerbi dall’altra si sfideranno in una prova musical che metterà in scena il meraviglioso spettacolo Dirty Dancing. Uno degli insegnanti però ha avuto un piccolo incidente, di chi si tratta?

A quanto pare però, durante un’esibizione la maestra Lorella Cuccarini è rimasta coinvolta in un piccolo incidente. Pare sia caduta ed abbia battuto il ginocchio. Come sta ora? Dopo però lo ‘spauricchio’ iniziale, pare che l’amatissima insegnante di canto sia tranquillamente riuscita a riprendersi ed a proseguire con la puntata senza doversi assentare dallo studio. Possiamo quindi tirare un sospiro di sollievo perché la nostra insegnante sta bene!