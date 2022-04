Quanti ricordano Iva Zanicchi ai tempi di “Ok, il prezzo è giusto!”? Sono trascorsi davvero tanti anni, che nostalgia!

Com’era l’amatissima Iva Zanicchi al timone di “Ok, il prezzo è giusto!”, programma cult delle reti Mediaset: pronti ad un tuffo nel passato?

Con le sue 3466 puntate andate in onda tra il 1983 e il 2001 Ok, il prezzo è giusto! è stato il terzo quiz più longevo della tv italiana dopo L’Eredità e La ruota della fortuna. Ispirato al format statunitense The Price Is Right, fu prodotto da Margherita Caligiuri e curato da Fatma Ruffini. Tutti ricorderanno che dopo i primi tre anni condotti dal compianto Gigi Sabani, al timone del programma ci fu per moltissimo tempo la grande Iva Zanicchi.

Oltre ad aver sempre incantato tutti con la sua magnifica voce che l’ha portata a partecipare anche all’ultimo Festival di Sanremo, la cosiddetta “Aquila di Ligonchio” è stata infatti anche un’apprezzatissima presentatrice televisiva.

Nata il 18 gennaio 1940, prima di approdare sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, Iva era apparsa in Campanile con Mike Bongiorno e al Festival di Castrocaro. Gli anni a Ok, il prezzo è giusto! l’hanno consacrata definitivamente come una delle donne più in vista dello spettacolo italiano, ma voi ve la ricordate all’epoca?

Iva Zanicchi, eccola a “Ok, il prezzo è giusto!”: com’è cambiata negli anni

Da molti anni ormai Iva è una opinionista tv: ha ricoperto questo ruolo al Grande Fratello nel 2019 insieme a Cristiano Malgioglio e a L’Isola dei Famosi nel 2021 insieme ad Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.

Eppure, per tutti, a livello televisivo è ancora oggi la storica conduttrice di Ok, il prezzo è giusto! Il gioco vedeva in sfida quattro concorrenti presi tra il pubblico in studio che dovevano indovinare il costo di alcuni prodotti o almeno avvicinarsi il più possibile alla cifra.

In questa immagine la vediamo come appariva all’epoca, in una delle tante puntate del game show. A parte una certa comprensibile nostalgia, non si può fare a meno di fare un confronto con l’immagine odierna della cara Iva.

Capelli più corti e più tendenti al rosso, look tipico degli anni ’90, ma la solita eleganza che l’ha sempre contraddistinta. La sua bellezza, evidente da sin da giovane, non l’ha certo abbandonata col passare degli anni!

Quanti di voi la ricordavano così?