Alessandro Greco, pazzesca novità: i fan non vedono l’ora

Comincia tra pochissimo una nuova avventura per Alessandro Greco, protagonista di un programma che farà parte del weekend di Rai2.

I fan di Alessandro Greco non stanno nella pelle: inizia proprio oggi, 9 aprile, un nuovo viaggio per il noto conduttore e, certamente, coloro che lo hanno sempre seguito con affetto saranno felici di accompagnarlo anche stavolta. Tra pochissime ore lo vedremo infatti al timone di una nuova trasmissione su Rai2. Scopriamone tutti i dettagli!

Dopo aver riscosso un buon successo con DolceQuiz in cui i concorrenti dovevano rispondere ad alcuni quesiti mentre preparavano un dolce, Greco ha deciso quindi di mettersi in gioco di nuovo con uno show gastronomico.

L’obiettivo del progetto? “Portare un sorriso, perché ora c’è bisogno di leggerezza. E ogni pretesto è buono per ottenerla, anche la cucina”, spiega l’ex presentatore di Furore all’Ansa. D’altronde, come dargli torto con tutte le brutte notizie che si apprendono in questo periodo così complicato? “Ora mi interessa essere associato alla spensieratezza”, dice.

Ma in cosa consisterà questo show intitolato Cook40? Innanzitutto, il debutto è fissato proprio per oggi sabato 9 aprile a mezzogiorno. Le puntate previste sono 12 e andranno in onda ogni sabato.

Alessandro Greco al timone di “Cook40”: tutti i dettagli sul programma

Dopo avervi parlato del nuovo programma di Anna Moroni e Lidia Bastianich, su cosa sarà orientato Cook40? L’intento della trasmissione è quello di fungere da tutorial accompagnando una gara di cucina della durata di 40 minuti. Si avrà così modo di scoprire ed imparare nuove ricette, anche elaborate, sempre all’insegna della tradizione. Ma attenzione: i piatti andranno preparati in soli 40 minuti!

Un obiettivo che il conduttore definisce possibile, ovviamente con il supporto di strumenti come il microonde e i vari robot da cucina. Cosa importantissima, “serve preparare una linea di ingredienti che spesso abbiamo in casa”, per dimostrare che anche in poco tempo la cucina può essere un rituale capace di dare origine a cose molto interessanti.

Non perdetevi l’appuntamento con Cook40 oggi alle 12!