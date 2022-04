Verissimo, Federica Pellegrini: “Non vediamo l’ora”, quando e dove avverranno le nozze con Matteo Giunta

Manca sempre meno alle nozze tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta: lei ha svelato a Verissimo quando e dove avverrà la cerimonia.

Invitata a Verissimo nella puntata di domenica 10 aprile, Federica Pellegrini ha raccontato i traguardi raggiunti nella sua straordinaria carriera sportiva, i suoi affetti e, naturalmente, i preparativi del matrimonio col fidanzato Matteo Giunta.

Dopo quattro anni insieme, la coppia ha deciso di convolare a nozze, come annunciato mesi fa: a fine ottobre lui le aveva fatto la fatidica proposta e lei, al settimo cielo, aveva accettato.

Un amore, il loro, reso pubblico solo in occasione delle Olimpiadi di Tokyo nel 2020, ma che esisteva già da un bel po’. “È stato emozionante. Dopo l’ultima gara olimpica ho deciso di liberarci e di svelare questo segreto di Pulcinella. Ora stiamo vivendo tutto alla luce del sole ed è bellissimo”, ha detto la Divina ai microfoni di Silvia Toffanin.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: nozze sempre più vicine

Dopo aver concluso la sua carriera agonistica nel nuoto, si è aperto un nuovo capitolo per la campionessa. In questa fase sta cercando di dedicarsi ad altro, anche a cose lontane da sé, come frequentare un corso di tessuti aerei.

Nel salotto pomeridiano del weekend di Canale 5, ‘Fede’ ha ammesso che non si aspettava di sposarsi in così poco tempo dall’addio alle piscine. Invece, il suo Matteo ha voluto accelerare le cose e le ha regalato un meraviglioso anello come pegno d’amore. Proprio lui, suo allenatore dal 2014, è cugino del suo ex Filippi Magnini.

Riguardo alla data e al luogo in cui avverrà la cerimonia, Silvia Toffanin è riuscita a tirarle fuori qualche dettaglio in più. “Ci sposeremo verso fine agosto. E lo faremo nella mia città d’origine, Venezia”.

Ora anche la Pellegrini sa quanto è complicato organizzare un matrimonio, come lei stessa ha ammesso. Ad ogni modo, innamoratissima com’è del suo Matteo, non nasconde l’entusiasmo per il grande passo che sta per compiere: “Non vediamo l’ora che succeda”.

Non resta che attendere l’estate quindi per scoprire ulteriori dettagli sul giorno più bello di Federica e Matteo!