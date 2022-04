Anna Moroni lascia tutti di stucco: la notizia che nessuno si aspettava

Imperdibile novità per gli appassionati di cucina: Anna Moroni presto in tv con un nuovo programma; con lei, un’altra campionessa ai fornelli!

Anna Moroni, amatissimo volto de La Prova del Cuoco, ha deciso di stupire i fan con una novità che mai si sarebbero immaginati. Ad 83 anni (portati divinamente), la bravissima esperta di cucina sarà presto protagonista di una trasmissione in prima tv assoluta a partire da domenica 10 aprile alle ore 15.

Il nuovo format si chiama Senti che fame! Nonna pensaci tu e si compone di otto puntate che saranno trasmesse ogni domenica su Food Network (Canale 33). Ideato da Elio Bonsignore e prodotto da Me Production per Discovery Italia, sotto il coordinamento di Discovery Media Brand Solutions, il programma è scritto da Luca Balsamo. Alla regia troviamo Matteo Ricca, mentre Marco Lucarelli è il direttore della fotografia e la scenografa è di Alessandra Carrer.

Il colpo di scena è che stavolta la Moroni non sarà da sola, ma a tenerle compagnia ci sarà un’altra simpatica nonna, a sua volta molto conosciuta nel mondo gastronomico. Insieme porteranno il pubblico alla scoperta di tradizioni diverse tra loro ma tutte imperdibili, scopriamo di chi si tratta!

Anna Moroni, tutto pronto per il nuovo debutto in tv: non immaginereste mai chi sarà al suo fianco

L’altra nonna famosa che condurrà Senti che fame! Nonna pensaci tu è Lidia Bastianich, mamma del celebre chef americano Joe Bastianich. Proprio come il figlio, anche la 75enne è un’imprenditrice di successo ed ha una grande passione per la cucina che l’ha portata, tra le altre cose, ad essere ospite di MasterChef nell’edizione Usa e in quella italiana. E, ovviamente, anche a vincere numerosi premi tra cui due Emmy Awards.

Nel corso delle puntate, le due amatissime regine dei fornelli presenteranno ai telespettatori ricette tradizionali sia della cucina tricolore sia di quella a stelle e strisce. Ognuna di loro aggiungerà un pizzico di novità arricchendo i piatti con un tocco originale.

Sul magnifico sfondo della città di Roma, Anna e Lidia racconteranno aneddoti e viaggi tramite le loro succulente ricette.

Che dire…con due protagoniste così, l’appuntamento si preannuncia davvero imperdibile!