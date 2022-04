L’amatissimo attore lascia per sempre Beautiful: il suo personaggio muore tragicamente, la conferma spazza via i dubbi.

Da settimane, in America, si parlava di un colpo di scena che avrebbe sconvolto per sempre le vite dei protagonisti di Beautiful. Qualcosa di ‘scioccante’, aveva detto il produttore dello show. Ebbene, le premesse non erano affatto esagerate: quello che è accaduto nelle ultime puntate americane della soap ha letteralmente lasciato senza parole il pubblico.

Uno dei personaggi più amati degli ultimi anni ha perso la vita. E nel modo più tragico possibile. Per alcuni giorni i fan hanno sperato che si salvasse, increduli per l’accaduto. Lo stesso attore, però, ha confermato l’addio alla soap: non ci sono più dubbi.

Beautiful, l’attore lascia per sempre la soap: il suo personaggio muore

Una scelta che ha ferito molto gli appassionati di Beautiful. In Italia dovremo aspettare ancora qualche mese, ma in America i telespettatori hanno dovuto dire addio ad uno dei personaggi più amati della soap. Il colpo di scena annunciato diverse settimane fa è arrivato, ed è stato più drammatico che mai: Finn muore!

Il dottore è stato ferito da un colpo di pistola: a sparare è stata proprio la madre biologica Sheila Carter, che però aveva intenzione di colpire Steffy. Per proteggere quest’ultima, Finn le ha fatto da scudo ed è stato ferito mortalmente. Inizialmente non era chiaro il destino del personaggio: i fan hanno sperato con tutto il cuore che Finn potesse riprendersi. Ora, però, non ci sono più dubbi: il marito di Steffy ha perso la vita.

E a confermare tutto è stato anche Tanner Novlan, l’attore che ha interpretato il giovane Finn. “Brad Bell mi ha chiamato per darmi la notizia personalmente, spiegandomi la direzione del personaggio. Sono rimasto sorpreso, ma è la natura di una soap opera: tutto può accadere in qualsiasi istante ed è ciò che fa restare a guardare i telespettatori”, queste le parole dell’attore, riportate da Gossip e Tv.

Un brutto colpo per i fan della soap, che dovranno salutare per sempre Finn. Ma cosa ne sarà di Steffy? Purtroppo anche la giovane figlia di Ridge è stata ferita da Sheila, che l’ha colpita per evitare che chiamasse i soccorsi per Finn… Insomma, una tragedia senza fine… Se volete conoscere le anticipazioni in anteprima continuate a seguirci.