Campionessa di nuoto ma non solo, qual è il titolo di studio di Federica Pellegrini?

Amatissima e seguitissima è la Campionessa di nuoto italiano, ma sapete tutto di lei? Qual è il titolo di studio di Federica Pellegrini

In onda questo primo pomeriggio su Canale 5, una nuova puntata di Verissimo che vedrà ospite la meravigliosa Federica Pellegrini. Dalle anticipazioni di quello che vedremo oggi abbiamo saputo che la campionessa di nuoto ha annunciato la data di nozze che vedrà lei ed il suo fidanzato Matteo Giunta convolare al Sì.

Lo sport accompagna Federica Pellegrini sin dalla tenera età, il nuoto è sempre stata la sua passione ed in vasca ha saputo dimostrare il suo grande talento giungendo a detenere titoli e medaglie argento e oro. Nelle competizioni olimpiche Federica Pellegrini ha dato sempre il massimo fin quando poi non ha deciso che quella del 2021 sarebbe stata l’ultima gara e si è così ritirata dalle scene dopo l’ultima gara di nuoto alle Olimpiadi di Tokyo.

Sebbene lo sport faccia ancora parte della sua vita, oggi Federica Pellegrini conduce una vita sicuramente diversa. Oggi si dice molto felice e vive un momento magico insieme al suo compagno. Fervono i preparativi per il grande giorno, le nozze non sono poi così lontane.

Abbiamo conosciuto Federica Pellegrini per il suo inestimabile talento, ma cosa sappiamo in più del suo privato? Ad esempio, qual è il titolo di studio dell’ex nuotatrice olimpica? In tanti se lo saranno chiesti, scopriamo quindi qualcosa in più.

Federica Pellegrini, il titolo di studio della Campionessa di nuoto

Il nuoto è stato da sempre la prima grande passione di Federica Pellegrini. Piccolissima all’età di 7 anni aveva già ben chiaro cosa avrebbe voluto far da grande. La prima medaglia olimpica arriva nel 2004 segnando il record di nuotatrice e vincitrice più giovane. Da quel momento il successo di Federica Pellegrini comincia a crescere, e diventa un vero e proprio talento! Ma come ha fatto a coniugare studio e sport?

Uno sport che è diventato a tutti gli effetti poi un lavoro per la splendida Federica che si è aggiudicata titoli e vittorie esemplari! Quanto allo studio, tutti si chiedono, che titolo di studio ha Federica Pellegrini?

Sebbene sul suo privato l’ex nuotatrice olimpica sia piuttosto riservata, sappiamo che Federica Pellegrini ha sicuramente conseguito il diploma. Con impegno e dedizione, la allora adolescente Federica Pellegrini è riuscita a far combaciare lo studio con i duri allenamenti che la preparavano alle gare di nuoto.