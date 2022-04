“Non mi vuole a casa, dormo in hotel”: la loro relazione è finita

Sembra essere giunta al capolinea la loro storia d’amore: “Non mi vuole a casa, dormo in hotel”, fa sapere l’ex concorrente del GF Vip

Ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip nel 2017, l’ex concorrente noto al pubblico italiano è oggi un personaggio molto amato anche in Spagna dove è protagonista di diversi reality show.

Già prima della partecipazione al GF Vip nel 2017 era noto ai titoli di gossip per la sua partecipazione ad Uomini e Donne, dove ha partecipato prima come corteggiatore e poi come tronista. All’interno della casa del GF è nato l’amore con una delle concorrenti. La loro relazione ha avuto un seguito anche all’esterno lontano dalle telecamere e dall’occhio vigile del pubblico. Tuttavia non è stato un amore pronto a decollare verso un passo successivo.

Poco tempo dopo, partecipa al reality spagnolo Secret Story e proprio durante la partecipazione al programma conosce Cristina Porta, conduttrice Mediaset. La loro storia proseguiva a gonfie vele fino ad oggi quando l’ex gieffino ha fatto sapere: “Non mi vuole a casa, dormo in hotel“. Di chi stiamo parlando?

“Dormo in hotel”, l’ex gieffino e il duro sfogo

E’ il volto di Luca Onestini ad essere oggi sotto le luci dei riflettori. Stavolta però non si parla di una storia d’amore che inizia, bensì di una relazione che sembra essere forse giunta al capolinea. L’ex concorrente del GF si è concesso uno sfogo via social dopo quanto la sua presunta ex Cristina Porta avrebbe fatto sapere ai suoi follower con un tweet.

Anche la loro storia è nata davanti le telecamere di un reality, questa volta però Luca Onestini si trovava in Spagna per partecipare a Secret Story. Proprio lì i due si sarebbero conosciuti e proprio durante la partecipazione al reality si sarebbero avvicinati moltissimo fino ad intraprendere una conoscenza più solida all’esterno. Oggi però a quanto pare ci sarebbero un po’ di ‘turbolenze’. “Dormo in hotel, non mi vuole a casa“, scrive sui social l’ex tronista. Fra i due sembra esserci un po’ di ‘maretta’. Cosa è successo?

Con un tweet Cristina Porta fa sapere di sentirsi sola. A questo commento Luca Onestini non ci sta e dice la sua in una storia Instagram: “Se la mia presenzia da fastidio, preferisco togliere il disturbo. Sono in hotel da ieri, per mia decisione, sia chiaro. Devo sopportare che non mi si risponda nemmeno al telefono o se lo si fa è solo per dirmi di non tornare a casa, quando era ciò che io avrei voluto di più“, ha scritto Luca in un lungo post pubblicato nelle sue storie Instagram.

“E’ stata lei a dirmi di non tornare a casa fino alle cinque per evitare di vedermi. Mi fa davvero male tutto questo, basta bugie” – aggiunge Onestini che conclude con parole che ormai farebbero pensare che la loro storia sia giunta al capolinea: “Ieri abbiamo parlato e abbiamo deciso che non si può più andare avanti. Che ognuno continui per la sua strada separatamente“