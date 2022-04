Grande protagonista di Amici 20, oggi ha completamente cambiato look: irriconoscibile; ecco come si è mostrato.

Continua la 21 esima edizione di Amici di Maria De Filippi. I concorrenti del talent sono giunti al serale e, puntata dopo puntata, si sfidano a suon di canzoni e coreografie. Chi salirà sul gradino più alto del podio? Staremo a vedere! Nel frattempo, i telespettatori continuano a seguire le avventure dei protagonisti della passata edizione del talent. Ricordate Tommaso Stanzani?

Il ballerino, del team di Alessandra Celentano, è stato uno dei concorrenti più amati di Amici 20: la sua eliminazione al serale fu molto discussa. E, a distanza di un anno, i fan continuano a seguirlo, soprattutto attraverso i social. È proprio lì che, qualche ora fa, Tommaso ha mostrato il suo nuovo taglio: il ballerino ha completamente cambiato look! Diamo un’occhiata.

Amici 20, Tommaso Stanzani ha completamente cambiato look: ecco cosa ha fatto ai capelli

È un periodo davvero magico per Tommaso Stanzani. Dopo il successo ad Amici 20, il ballerino ha trovato il vero amore in Tommaso Zorzi, vincitore del GF Vip 5, ma non è tutto. Anche dal punto di vista lavorativo, tantissime le novità per lui nell’ultimo anno. L’ultima è stata annunciata circa una settimana fa: l’uscita del suo primo singolo da cantante, Origami. Una bellissima sorpresa per i tantissimi sostenitori di Tommaso, che può contare su più di 520 mila followers su Instagram. Ed è proprio lì che ha mostrato a tutti il suo nuovo look!

“E dopo tanto tempo l’ho fatto realmente”, ha scritto l’ex di Amici nella didascalia al post, dove ha sfoggiato il suo nuovo taglio. E che taglio! Il ballerino ha detto addio alla sua lunga chioma, optando per un taglio rasato. Un look completamente diverso da quello con cui l’abbiamo visto in tv, date un’occhiata:

Una trasformazione drastica quella di Tommaso: il post ha ottenuto il pieno di likes e commenti. Non poteva mancare quello di Tommaso Zorzi, che con la sua solita ironia ha scritto: “Chi sei e che ci fai nel mio salotto”. Tantissimi complimenti anche da alcuni ex allievi di Amici: da Enula ad Arianna, fino a Martina Miliddi. Che dire, cambio look più che approvato! E voi, cosa ne pensate del nuovo taglio di Tommy?