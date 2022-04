Sapete che l’uomo in foto è il marito di un famoso ed amato volto tv: forse non tutti lo riconoscono, ma svolgono anche lo stesso lavoro.

Come recita il famoso detto? “Dietro ad un grande uomo si nasconde sempre una grande donna”. A quanto pare, sembrerebbe essere proprio questo il caso. L’amato ed apprezzato volto della tv ha un marito davvero speciale col quale non solo condivide il tetto coniugale, ma anche lo stesso lavoro.

L’avete riconosciuto? Molto probabilmente non tutti lo sanno, ma lui è il marito di un amato volto del piccolo schermo nostrano, ma anche di Youtube. Entrambi, a quanto pare, condividono la stessa “passione”. E, come abbiamo potuto constatare nel corso della stagioni, sembrerebbero condividere anche lo stesso studio medico. Avete letto proprio bene, si: la coppia svolge lo stesso lavoro e possono sempre contare l’uno sull’altro. Di chi stiamo parlando esattamente? Scopriamolo insieme.

È il marito di un famoso volto tv: l’avreste mai detto?

Ad oggi sono innamoratissimi e, insieme ai loro due figli, formano una famiglia davvero perfetta! Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il primo incontro tra loro sia avvenuto all’università e che da quel momento non si sono mai più lasciati. Non soltanto, infatti, hanno iniziato una splendida storia d’amore sin da subito, ma hanno deciso di mettere su famiglia dopo qualche anno. E attualmente vivono sereni, spensierati e soddisfatti di tutto quello che hanno creato.

Di chi stiamo parlando, però? Forse non tutti lo sanno, ma l’uomo raffigurato nella foto in alto è Jeffrey Rebish. Il nome non vi dice nulla? Ebbene. Sappiate che lui non è altro che il marito della dottoressa Pimple Popper, l’amato volto della tv conosciuto col soprannome “La dottoressa schiacciabrufoli”, di cui vi abbiamo raccontato recentemente la storia di Art. I due, come dicevamo precedentemente, si sono conosciuti anni fa e ad oggi non solo continuano ad essere sposati, ma lavorano pure insieme. Insomma, davvero incredibile! Anche il buon Rebish, infatti, è un rinomato dermatologo, nonché socio in affari di Sandra Lee per lo studio medico situato in California.

Sapevate che la dottoressa Pimple Popper avesse un marito dermatologo?