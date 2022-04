Viola come il Mare, la serie con Can Yamana e Francesca Chillemi: quando andrà in onda, brutta notizia per i fan

Viola come il mare, la serie televisiva con Can Yaman e Francesca Chillemi: quando va in onda? La brutta notizia per i fan!

Viola come il Mare è la serie televisiva italiana che vede al centro della ‘cornice’ i due amatissimi attori protagonisti, Can Yaman e Francesca Chillemi. La fiction è diretta da Francesco Vicario e trae ispirazione dal romanzo di Simona Tanzini, “Conosci l’estate?”

La prima stagione è attesissima sui nostri schermi proprio perché prevede la partecipazione di due amatissimi attori come Can Yaman e Francesca Chillemi, noti in particolare per aver preso parte, separatamente, in altre fiction di successo.

La trama della storia è incentrata sul personaggio di Viola Vitale (interpretata da Francesca Chillemi). Viola è una giornalista e si dirige in Sicilia per andare alla ricerca del padre che in realtà non ha mai conosciuto. Trasferitasi a Palermo comincia a lavorare per un giornale di cronaca nera. Della medesima redazione fa parte l’ispettore Francesco Demir (Can Yaman) di cui Viola fa la conoscenza. I due si ritroveranno a lavorare fianco a fianco per risolvere diversi casi. A questo proposito viene da chiedersi, quando vedremo andare in onda la nuovissima ed attesissima fiction?

Quando va in onda Viola come il Mare? Brutta notizia per la serie

Sebbene la fiction ‘Viola come il Mare‘, fosse molto attesa dal pubblico che non vedeva l’ora di vedere sui propri schermi i due amatissimi attori, Francesca Chillemi e Can Yaman, pare che non ci siano belle notizie al fronte. Tutti si domandano quando andrà in onda la serie televisiva che poche settimane fa pare abbia concluso le riprese.

La Fiction si diceva che avrebbe dovuto fare il suo esordio su Canale 5 proprio questa primavera. Ebbene così non è stato. Ora vien da domandarsi quando la vedremo in onda perché pare proprio che in questo momento la serie diretta da Francesco Vicario non sia inserita nel palinsesto Mediaset.

Pare che la fiction Viola come il Mare sia stata rimandata al prossimo autunno. E sembra che a sostituirla sui nostri schermi sarà però un’altra fiction, ossia Gli eredi della Terra, un sequel de La cattedrale del Mare. Ci sarà quindi un bel po’ da attendere per rivedere in azione Can Yaman e la bellissima Francesca Chillemi su Canale 5. E voi, ve lo aspettavate?