9 Camere, 9 bagni nella ‘Holliwood’ di Roma: in vendita la casa di Raffaella Carrà

9 Camere, 9 bagni, un sogno ad occhi aperti nella ‘Holliwood’ di Roma: messa in vendita la casa della meravigliosa Raffaella Carrà

Una grandissima artista il cui ricordo nella nostra memoria è vivido e duraturo. Raffaella Carrà è stata la regina indiscussa sul palcoscenico musicale italiano. Le sue canzoni risuonano nella nostra mente ed è impossibile dimenticarle. Un talento che resterà nella storia.

L’amatissima Raffaella Carrà viveva a Roma, in un meraviglioso appartamento in uno dei quartieri più ‘in’ del capoluogo. Se abbiamo parlato de ‘L’attico delle Star’ in cui hanno vissuto icone dello spettacolo, non possiamo non parlare di casa Carrà. Situata in Via Nimea 21 nella zona di Villa Chiara-Villa Stelluti. E’ considerato il ‘quartiere Hollywood’ perché al suo interno vivono tantissimi personaggi famosi.

Raffaella Carrà è venuta a mancare il 5 Luglio 2021. L’appartamento in cui la grande artista viveva è stato ora messo in vendita. La casa di Raffaella Carrà è meravigliosa. Presenta dettagli unici che lasciano senza fiato. Oggi, l’appartamento che si trova in uno dei condomini più ‘in’ della città, con piscina, campo da tennis, è stata messa in vendita.

Si vende la casa da sogno di Raffaella Carrà

Un appartamento di lusso in Via Nimea 21, a Roma è il luogo in cui Raffaella Carrà ha vissuto fino alla sua scomparsa. L’appartamento della showgirl è stato messo in vendita l’8 Aprile, ed è l’agenzia Remax a curarne la vendita.

La Casa di Raffaella Carrà vanta 3 ingressi, una zona notte ed una zona giorno. 9 Camere da letto, 9 bagni, più 5 vani dotati di bagno nella zona giorno, terrazzi enormi spettacolari. Dettagli in marmo, moquette, colori tenui e luminosi. Sul sito online dell’agenzia possiamo recuperare alcune foto degli interni e degli esterni dell’abitazione.

Ampi terrazzi che incorniciano e circondano l’intero appartamento. Nella zona giorno è presente un ampio salone di rappresentanza arredato con divani dalla varia fantasia ed un meraviglioso tavolo con dettagli in vetro, marmo ed oro. Insieme al grande salone nella zona giorno troviamo ovviamente un’immensa cucina.

Nella zona notte invece, la camera da letto principale è una vera e propria suite dotata di vasca idromassaggio e sauna. Non mancano ovviamente le camere per gli ospiti ed una palestra per allenarsi. Nulla è stato modificato da quando Raffaella Carrà è venuta a mancare. Il prezzo di vendita dell’immobile non è reso noto al pubblico.