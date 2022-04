Uomini e Donne, chi è Federico: età, lavoro e Instagram del corteggiatore di Veronica

Uomini e Donne, chi è Federico: età, lavoro e Instagram del corteggiatore della nuova tronista Veronica Rimondi.

Il clima è già incandescente quando in studio arriva Veronica! La nuova tronista di Uomini e Donne, infatti, sembra già essere interessata a diversi corteggiatori, coi quali ha iniziato una frequentazione. Tra questi c’è senza dubbio anche lui, Federico.

Sin dalla prima esterna, Federico ha colpito molto Veronica e tra i due è sembrato esserci un gran bel feeling. In attesa di scoprire se sarà proprio lui a rubarle il cuore, conosciamo meglio il corteggiatore. Siete curiosi di scoprire come si chiama su Instagram? Ve lo sveliamo noi!

Uomini e Donne, Federico è uno dei corteggiatori di Veronica: ecco come trovarlo su Instagram

“In Federico mi rivedo molto, ha la battuta pronta ed è molto giocherellone. Riesce a prendere tutto con leggerezza, ma non in senso negativo”. Queste le parole di Veronica subito dopo la prima esterna con Federico, uno dei suoi corteggiatori. La conoscenza tra i due è iniziata alla grande: sarà proprio lui ad essere la scelta della tronista al termine del percorso? Staremo a vedere! Nel frattempo, conosciamolo meglio!

Della vita privata di Federico sappiamo che è originario di Genova, ha 25 anni e, come ha raccontato in studio, è un odontotecnico. Come sempre accade quando arrivano nuovi personaggi a Uomini e Donne, i telespettatori si chiedono come trovarli su Instagram. Ebbene, per trovare Federico Dainese ( è questo il suo cognome!) vi basterà digitare “daino97”. Dalla sua bio si evince che Federico lavora anche nelle pubbliche relazioni, come organizzatore di eventi. Al momento, il profilo del corteggiatore è privato e non è possibile visionare le sue foto se non inviando una richiesta di amicizia, che dovrà essere accettata:

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire qualcosa in più su di lui e, soprattutto, per sapere come proseguirà la frequentazione con Veronica. Vi piacciono insieme o secondo voi c’è più feeling tra la tronista e il corteggiatore veneziano Matteo? Con Fernando, invece, sembra essersi rotta la magia… Il percorso sul trono della 26 enne si fa sempre più interessante: appuntamento dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 14 e 45, su Canale 5 per tutte le novità!