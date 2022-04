Beautiful, il test di paternità di Steffy è stato falsificato: non indovinereste mai chi c’è dietro!

Beautiful, il test di paternità di Steffy è falsificato: non indovinereste mai chi c’è dietro; colpo di scena shock nelle prossime puntate.

Da diverse settimane i telespettatori di Beautiful sono col fiato sospeso. Proprio come i protagonisti della soap opera americana, in attesa di scoprire una verità che cambierà per sempre i loro destini. Chi è il papà del figlio che Steffy Forrester aspetta?

Come sappiamo, la figlia di Ridge è incinta ma non sa chi è il padre del bambino, avendo trascorso una notte di passione col suo ex Liam. Solo il test di paternità potrà rivelare la verità e determinare il futuro di due coppie: quella formata da Steffy e Finn e quella formata da Liam e Hope. Ebbene, il test darà un esito shock, che sconvolgerà tutti… ma non tutto è come sembra. Qualcuno ha manomesso i risultati, con un intento ben preciso… Se non temete spoiler continuate a leggere!

Beautiful, il risultato del test di paternità di Steffy è stato falsificato: chi è il colpevole?

Appassionati di Beautiful tenetevi forte: sta per scoppiare una vera e propria bomba a Los Angeles! La domanda che tutti si stanno ponendo avrà presto una risposta: chi tra Finn e Liam è il papà del figlio di Steffy? Il risultato del test del DNA non farà felice nessuno: il papà è Liam Spencer. Ma attenzione!

In Beautiful, si sa, i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo e in questo caso ce ne sarà uno davvero clamoroso. Il risultato del test, infatti, è stato falsificato: il vero padre del bambino è Finn! Ma chi c’è dietro questo piano diabolico? In molti potrebbero pensare che sia l’ennesima mossa di Thomas per allontanare Liam da Hope, ma non è così. Thomas, però, c’entra: a manomettere il test è stato il suo amico Vinny Walker, che con questo gesto ha deciso di ‘aiutare’ il giovane Forrester a riconquistare Hope!

La verità, però, verrà presto a galla e a scoprire tutto sarà proprio Thomas. Come si comporterà il fratello di Steffy? Dirà tutta la verità, nonostante per lui sia decisamente scomoda? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire tutte le novità!