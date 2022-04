Nancy Brilli, com’è l’attrice senza trucco e filtri? Si mostra così al naturale

Com’è Nancy Brilli senza trucco? L’attrice si mostra così: nessun filtro, non un velo di makeup, completamente al naturale: eccola

Che sia al naturale o con un make-up curato, possiamo dire a gran voce che Nancy Brilli sia una bellissima donna. Il suo esordio televisivo risale agli anni ’80, da quel momento la sua escalation davanti le telecamere non si è più arrestata. E’ una delle attrici italiane più belle e più amate.

Diverse sono le pellicole nelle quali ha preso parte come attrice protagonista. Impossibile dimenticarla nelle seguitissime fiction ‘Commesse’ ed ‘Il Bello delle Donne’. Nancy Brilli è sempre stata una donna bellissima, una bellezza quasi ‘angelica’. Occhi azzurri, un sorriso incantevole, e con o senza un velo di trucco è sempre stata davvero incantevole. L’avete mai vista al naturale? Ecco come si mostra Nancy Brilli senza filtri e senza trucco.

Nancy Brilli, senza trucco o filtri: com’è l’attrice al naturale

Abbiamo visto la meravigliosa Vanessa Incontrada senza trucco, così come la bellissima Serena Rossi. Com’è invece Nancy Brilli senza trucco?

C’è chi ha un po’ di remore nel mostrarsi al naturale davanti un pubblico che ne acclama la bellezza vista davanti la telecamera, e c’è chi invece non teme alcun confronto perché con o senza trucco resta se stessa a 360°. Nancy Brilli non teme i commenti di chi infierisce sulla fatidica trasformazione del ‘prima e dopo’ con il makeup, anche perché possiamo dirlo che anche senza filtri social e senza trucco, l’attrice si mostra davvero bellissima.

Sono diversi gli scatti che Nancy Brilli condivide sul suo profilo Instagram dove tra l’altro risulta piuttosto attiva. Ama interagire con il pubblico ed ama mostrarsi col trucco o senza. In questa foto, così come in altre che possiamo recuperare dalla sua galleria social, l’attrice si mostra completamente al naturale. Era l’estate di qualche anno fa, eppure per Nancy Brilli il tempo non sembra essere affatto trascorso. D’altronde quel sorriso radioso non è certo merito del makeup.

La bellezza di Nancy Brilli è tutt’altra storia, non trovate sia davvero incantevole?