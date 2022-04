Beautiful, anticipazioni americane: Carter si innamora proprio di lei, colpo di scena shock nelle prossime puntate della soap opera.

Ha fatto il suo ingresso a Beautiful nel 2013, come personaggio secondario, ma anno dopo anno Carter Walton diventa sempre più centrale nella trama della soap opera. L’avvocato dei Forrester, ben presto, sarà protagonista di alcune vicende sentimentali che vi lasceranno a bocca aperta!

Non uno, ma ben due triangoli amorosi per Carter, che dopo la rottura con Zoe si interesserà sempre a donne impegnate… I fan americano sanno già tutto, ma, come sempre, dovremo attendere alcuni mesi per la messa in onda delle puntate in Italia. Se siete curiosi e non temete spoiler, vi anticipiamo tutto noi! Tenetevi forte!

Beautiful, anticipazioni americane: dopo l’avventura con Quinn, Carter si innamora di…

Ebbene sì, Quinn tradirà Eric con Carter! Vi avevamo già parlato di questa clamorosa storia di passione, che nascerà proprio tra il legale della famiglia Forrester e la moglie del fondatore dell’azienda. Un tradimento che porterà tante inevitabili conseguenze… Ma c’è dell’altro!

Dopo la storia ( finita?) con Quinn, infatti, Carter sarà protagonista di un nuovo, turbolento, triangolo. L’avvocato si interesserà sempre di più a Paris Buckingham, sorella della sua ex fidanzata Zoe. Ma non è la parentela con Zoe il problema: la giovane stilista è felicemente impegnata con un altro Forrester, Zende! Carter metterà quindi in crisi una nuova coppia… A scoprire tutto sarà proprio la mamma di Paris, Grace, che farà il suo ingresso nella soap e, a quanto pare, avrà un ruolo determinante. Come finirà questa storia?

Le anticipazioni americane non rivelano molto altro, bisognerà quindi attendere le prossime puntate per saperne di più. La curiosa notizia è che, proprio negli ultimi episodi, c’è stato un riavvicinamento tra Quinn e Carter, che hanno ricordato con emozione alcuni momenti trascorsi insieme… Che gli sceneggiatori stiano pensando di far riaccendere la passione tra i due amanti? In America, la coppia dei “Quarter” è molto amata: i telespettatori sarebbero felici di rivederli insieme! Toccherà capire se anche i fan italiani si affezioneranno a loro…

Per tutte le novità e le prossime anticipazioni sulle puntate americane di Beautiful, continuate a seguirci!