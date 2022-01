Sta per approdare a Beautiful: non indovinereste mai il suo ruolo; tutto sulla nuova arrivata nella soap opera americana.

Appassionati di Beautiful, tenetevi forte! Il 2022 sarà un anno ricco di sorprese e colpi di scena. E di nuovi arrivi nell’amatissima soap opera americana. Clamorosi ritorni ma anche nuovi personaggi, che contribuiranno a rendere ancora più intrigante la trama della serie tv.

Tra i nuovi personaggi che stanno per debuttare nelle puntate Usa c’è anche lei, l’attrice che vi mostriamo in foto. Avrà un ruolo molto particolare nella storia… Curiosi di scoprire tutti i dettagli? Siete nel posto giusto!

Beautiful, l’attrice sta per fare il suo ingresso nella soap: ecco qual è il suo ruolo

L’anno si apre con tantissimi colpi di scena in Beautiful. Come sappiamo, tra le puntata negli Usa e la messa in onda nel nostro Paese trascorrono diversi mesi. Ma, se non temete spoiler, possiamo rivelarvi qualche anticipazione delle puntate americane!

Ebbene, nella puntata in onda in America proprio oggi, lunedì 10 gennaio, farà il suo debutto Cassandra Creech, che si unirà per la prima volta al cast della soap opera. Quale sarà il suo ruolo? Se vi dicessimo che il suo personaggio si chiama Grace Buckingham? Proprio così, l’attrice vestirà i panni di una dottoressa, mamma di Zoe e Paris Buckingham. Finora, il pubblico aveva conosciuto soltanto il papà di Zoe, Reese, protagonista del rapimento shock della figlia di Hope. Quali novità porterà ora Grace?

Secondo le anticipazioni, sarà Zende a far tornare la donna a Los Angeles, per preparare una sorpresa alla sua fidanzata Paris. Un inizio idilliaco, insomma, ma come accade spesso nella soap, anche la storia della nuova arrivata avrà dei risvolti drammatici... Qual è il suo segreto?

Per scoprire tutti i dettagli di questa nuova storyline, non ci resta che attendere qualche mese. Se nel frattempo volete conoscere le anticipazioni delle puntate americane in anteprima, continuate a seguirci!