Dove sono e come sono fatte le lussuose case di Gianluca Vacchi: resterete a bocca aperta

In molti se lo chiedono: dove sono e come sono fatte le lussuose case di Gianluca Vacchi? Da restare davvero a bocca aperta.

Imprenditore di successo, ma anche volto affermato di Instagram: Gianluca Vacchi è amatissimo. Con un profilo Instagram che vanta un seguito pazzesco, il simpaticissimo bolognese non perde occasione di poter intrattenere il suo pubblico con dei video davvero pazzeschi.

Se la casa di Gianni Morandi vi ha lasciato a bocca aperta, quelle di Gianluca Vacchi lo faranno ancora di più. Il plurale, ovviamente, è d’obbligo, perché l’amato imprenditore non ha solo una casa, bensì tre! Dove si trovano? Forse non tutti lo sanno, ma l’amato volto Instagram possiede una sfarzosa villa in Italia ed, in particolare, a Bologna, che è la sua città d’origine, a Miami ed, infine, in Costa Smeralda. Insomma, tre località degne di note. Voi, però, le avete mai viste? Spulciando un po’ il suo canale Instagram, siamo riusciti a rintracciare alcuni dettagli delle sue tre case. Da restare a bocca aperta, ve lo assicuriamo!

Come sono le case di Gianluca Vacchi: da non credere!

Solito a rallegrare l’animo del suo pubblico social con dei video davvero impressionanti, Gianluca Vacchi è solito mostrare alcuni “squarci” delle sue tre case. Le avete mai viste? Noi si e, vi assicuriamo, sono davvero divine. Procediamo con ordine.

A quanto pare, la casa bolognese è una sfarzosa villa nella quale è possibile rintracciare davvero di tutto. A partire da un caldo ed accogliente camino per l’inverno fino ad un immensa piscina per le temperature più “bollenti”. Da quanto si apprende dal web, però, sembrerebbe che questa non sia l’unica “novità” della casa. Al suo interno, infatti, vi è una palestra, un biliardo, un’enorme sala da pranzo e tantissime opere d’arte.

Restando, inoltre, in Italia, non possiamo fare a meno di parlarvi della casa situata in Costa Smeralda, in Sardegna. Anche questa, ovviamente, possiede un’enorme piscina e uno spazioso giardino.

Infine, non poteva affatto mancare una casa a Miami, in Florida. Con una vista da togliere il fiato, l’attico di Gianluca Vacchi è stratosferico. Anche qui, a quanto pare, possiede una palestra, un biliardo e tantissime opere d’arte, ma quello che maggiormente colpisce è lo stile scelto: moderno e chiaro.

Non c’è che dire: da restare proprio a bocca aperta!