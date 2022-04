Un attico pazzesco! Avete mai visto la casa di Sabrina Ferilli? Eccola, incantevole

Non avete mai visto la casa di Sabrina Ferilli, un attico pazzesco! Eccone alcuni dettagli, è davvero incantevole: dove vive la showgirl

Una bellezza mozzafiato e senza tempo. Sabrina Ferilli è uno dei volti ‘storici’ all’interno del panorama artistico italiano. Attrice, conduttrice, modella, a partire dal suo esordio alla fine degli anni ’80, è diventata una vera e propria icona di bellezza.

L’abbiamo vista qualche mese fa sul piccolo schermo scendere la bellissima scalinata dell’Ariston al Festival di Sanremo 2022. Ad oggi, Sabrina Ferilli sta per tornare al Cinema sul grande schermo con una nuova pellicola, ‘Il Sesso degli Angeli’, dove vestirà i panni di Lena. Come personaggio pubblico, di Sabrina Ferilli sappiamo quasi tutti, del suo privato possiamo quasi dire lo stesso, o quasi. In molti si domandano, dove vive la bella showgirl romana? Forse non avete mai visto la casa di Sabrina Ferilli, un attico pazzesco. Ecco alcuni dettagli!

La casa di Sabrina Ferilli, un attico pazzesco: l’avete mai vista?

Sabrina Ferilli vive in un bellissimo appartamento a Roma, in uno dei quartieri più noti della Capitale, Prati. Un attico pazzesco che offre una visuale sulla bellissima Città Eterna. Avete mai visto la casa di Sabrina Ferilli? Un attico meraviglioso! Partendo dagli esterni cominciamo per l’appunto dall’ampio terrazzo dal quale la bellissima showgirl può godere di una vista davvero incantevole. Piante e fiori adornano l’intero esterno di casa Ferilli rendendo l’ambiente ricco di colori.

Addentrandoci verso l’interno di casa Ferilli possiamo subito scorgere un design elegante e raffinato. Parquet color legno, quadri decorativi che decorano gli ambienti dalle pareti chiare e luminose.

Uno stile classico ed elegante, arredo dai colori caldi che rendono il tutto particolarmente accogliente. Un gusto classico ravvisabile in ogni angolo di casa dove si respira puro relax! Tende dall’effetto chiaro-scuro, un comodo divano dalle linee geometriche, ed oggetti d’arredo che contribuiscono a rendere maggiore eleganza all’ambiente. Come questa particolarissima lampada che possiamo ammirare nello scatto.

Un angolino dedicato al pieno relax che raccoglie le luci del tramonto che cade sulla bellissima città e riscalda casa, il profumo dell’ambra che avvolge e coccola e piante che non solo adornano l’ampio terrazzo ma che abbelliscono casa.

E quanto alla cucina? E’ sicuramente uno degli ambienti in cui Sabrina Ferilli ama trascorrere il suo tempo. Non solo per un buon caffè ma anche per cimentarsi nella preparazione di vere prelibatezze! Dai colori caldi ed accogliente, anche questa si presenta come un ambiente molto luminoso grazie alla finestra che offre un’ampia visuale sull’esterno e che raccoglie molta luce all’interno.

Cosa ne pensate, vi piace?