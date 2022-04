Vederla fuori dal set vi sconvolgerà: la protagonista di Bridgerton sembra un’altra persona nei suoi scatti social.

L’assenza del duca di Hastings aveva gettato nel panico i fan di Bridgerton, super scettici prima della visione della seconda stagione. In molti, però, non hanno potuto che ricredersi. Si, perché anche il secondo capitolo della serie tv di Shonda Rhimes ha coinvolto tantissimo il pubblico. Merito di un’altra, appassionante, storia d’amore, con protagonisti il visconte Anthony Bridgerton e la meravigliosa Kate Sharma. A dare il volto a quest’ultima è Simone Ashley, giovane attrice proveniente da una famiglia anglo-indiana.

Al momento non si parla che di lei: il suo ruolo in Bridgerton l’ha fatta apprezzare in tutto i mondo e i telespettatori non vedono l’ora di seguire gli sviluppi della storia tra Kate ed Anthony, nella terza stagione della serie. Nel frattempo, siete curiosi di vedere com’è Simone fuori dal set? Uno scatto che abbiamo trovato sul suo canale Instagram vi lascerà senza parole!

Bridgerton, com’è la protagonista Kate Sharma lontana dal set

Una storia d’amore tormentata, quella tra Kate Sharma e il primogenito di casa Bridgerton. Ostacoli su ostacoli, ma, al termine della stagione, il tanto atteso lieto fine. Brigerton 2 ha appassionato il pubblico e gran parte del merito è degli attori, che hanno saputo immedesimarsi alla perfezione nei ruoli. Quello di Kate è stato affidato a Simone Ashley, che è la protagonista anche di un’altra serie di grande successo, Sex Education, dove interpreta Olivia Hanan. In Bridgerton, l’attrice si è mostrata sempre con i capelli raccolti o indossando cappelli: siete curiosi di vederla fuori dalle vesti della viscontessa? Resterete incantati dalla sua lunga chioma riccia:

Ebbene sì, l’attrice ha i capelli lunghi e ricci: i fan più attenti ricorderanno che in pochissime occasioni Kate Sharma ha sciolto la sua acconciatura. Fuori dal ser, Simone porta quasi sempre i capelli sciolti, come dimostrano gli scatti presenti sul suo canale Instagram. Che al momento è seguito da ben 2,6 milioni di followers: cosa aspettate ad unirvi a loro? Non ve ne pentirete!