Adesso è così, ma com’era Stefano De Martino da ragazzino? Spunta la foto risalente ai tempi della sua partecipazione ad Amici.

Ormai è una presenza irrinunciabile per il pubblico di Amici. Anche quest’anno, Stefano De Martino è tornato in studio al serale, nelle vesti di giudice insieme a Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia. Il napoletano, oggi, ha 32 anni ed una personaggio televisivo a tutto tondo, in particolare nella conduzione. Ma ricordate com’era da ragazzino?

Stefano è diventato famoso proprio grazie al programma di Maria De Filippi, al quale ha partecipato nel 2010 come concorrente nella categoria danza. All’epoca De Martino aveva soltanto 21 anni: curiosi di vedere com’era? Ecco uno scatto risalente a ben 12 anni fa!

Stefano De Martino, lo ricordate da ragazzino? Eccolo ad Amici nel 2010

Un’edizione stellare, la nona di Amici di Maria De Filippi. A salire sul gradino più alto del podio fu la cantante Emma Marrone, ma tra i concorrenti c’erano tantissimi talenti, oggi artisti di successo, come Elena D’Amario e Enrico Nigiotti. E, naturalmente, Stefano De Martino. Un’esperienza unica per il ballerino, che ha segnato l’inizio di una carriera stellare: “Seppure dovesse finire tutto oggi e dovessi ritornare ad una vita normale, comunque non è andata così male”, ha dichiarato a Verissimo una settimana fa, ripercorrendo i momenti salienti degli ultimi anni. Ma, a proposito di Amici, ricordate com’era Stefano a poco più di venti anni?

Eccolo con l’affezionata divisa bianca, essendo il ballerino uno dei componenti della squadra bianca al serale:

Sono passati ben 12 anni da quel momento, che era l’ultima occasione che Stefano si era dato per percorrere questa carriera: “Mi sono detto se non va mi iscrivo a fisioterapia. Perché a me piaceva l’ambiente del teatro, dei ballerini e della danza e ho detto farò il massaggiatore dei danzatori, così starò a teatro, mi porterò la mia borsa dietro… E poi Maria De Filippi mi ha salvato da questo destino!”. E voi, seguivate Amici quando c’era Stefano tra gli allievi in gara?