Chi è la prima moglie di Luca Zingaretti e cosa fa nella vita

Avete mai visto la prima moglie di Luca Zingaretti? Conosciamola insieme, chi è, cosa fa nella vita e come si sono conosciuti

E’ per tutti ‘Il Commissario Montalbano’. Luca Zingaretti si è cucito addosso il personaggio dei romanzi del grande Andrea Camilleri e nei panni di Salvo Montalbano in un’immaginaria cittadina in terra siciliana ha risolto i misteriosi casi narrati dal romanziere.

Tutti conosciamo Luca Zingaretti per le sue doti artistiche messe in scena davanti la telecamera, ma l’attore non è noto agli occhi del pubblico solo per questo. Dal 2005 è legato sentimentalmente a Luisa Ranieri. I due formano una bellissima coppia e ad oggi hanno costruito insieme una bella famiglia. Da quando i loro sguardi si sono incrociati sul set di ‘Cefalonia’, i due sono diventati una cosa sola. Formano oggi una delle coppie più belle nel mondo del Cinema Italiano.

Sapevate però che prima di Luisa Ranieri, l’amatissimo attore è stato legato ad un’altra donna? La prima moglie di Luca Zingaretti è ‘figlia d’arte’, l’avete mai vista? Conosciamola insieme.

Avete mai visto la prima moglie di Luca Zingaretti? Eccola in uno scatto

Il nome di Margherita D’Amico non è certamente legato solo a Luca Zingaretti. Lei è stata la prima moglie dell’attore ma tutti la conosciamo per le sue qualità artistiche in ambito letterario. Come anticipato, Michela D’Amico è figlia d’arte, discendente di Benedetto Croce e Silvio Amico.

E’ nata a Roma nel 1967. La passione per la scrittura è emersa in età giovanile, e la piccola Michela ha fatto di questa passione il lavoro che l’ha resa oggi una donna talentuosa. I suoi studi si sono di fatti mossi in ambito letterario.

Dopo gli studi liceali ha studiato per diventare giornalista e si è avvicinata in particolare a tematiche importanti come quelle della difesa dei più deboli, degli animali e dell’ambiente. Non solo giornalista però. Michela D’Amico è anche una nota scrittrice ed una sceneggiatrice.

Di fatti, è proprio scrivendo sceneggiature che fa la conoscenza di Luca Zingaretti. Nel 1992, lavorando in questo ambito ha conosciuto l’uomo che sarebbe poi diventato suo marito. Nel 97 sono poi convolati a nozze. Nel 2003 però i due decidono di prendere strade diverse sebbene la separazione ufficiale sia avvenuta qualche anno più tardi, nel 2008. Nel frattempo, Michela D’Amico si è dedicata allo sviluppo della propria carriera professionale. Ad oggi, riguardo il suo privato non sappiamo molto se non che ha scelto di mantenere nel massimo riserbo.