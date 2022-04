Chiara Ferragni, ‘brutta sorpresa’ dopo il weekend di Pasqua: “Sono ko”

Tornata a Milano dopo la Pasqua, Chiara Ferragni ha trovato una ‘sorpresa’ per nulla gradevole ad attenderla e lo ha raccontato sui social.

Momento non proprio ‘top’ per Chiara Ferragni che, superato lo spavento per quanto accaduto a suo marito Fedez, aveva pensato di trascorrere qualche giorno fuori città approfittando delle recenti festività per rilassarsi e godersi le prime belle giornate.

Nonostante le strepitose foto pubblicate sui suoi profili social, la vacanza non è andata esattamente come previsto. Non sono mancate le difficoltà: appena arrivati nello strepitoso hotel sul lago di Como, suo figlio Leone ha cominciato ad avere la febbre. Fortunatamente, il Covid non c’entrava nulla, come ha subito spiegato l’influencer.

Ovviamente, però, i piani della famiglia hanno dovuto per forza essere modificati: a turno, lei, Fedez e la tata sono stati vicini al bambino, permettendo così alla piccola Vittoria di poter uscire dall’hotel. Quando però anche la tata ha preso la febbre, marito e moglie hanno deciso di anticipare il ritorno a casa.

Giunti a Milano, però, anche Chiara ha cominciato ad avvertire i primi sintomi influenzali: “Ho i brividi e sicuramente mi sta venendo anche la febbre”, aveva raccontato ieri ai follower in una storia su Instagram.

Chiara Ferragni dopo Pasqua: “Una notte tremenda”: come sta ora

Qualche ora fa la Ferragni ha aggiornato nuovamente i fan sulle sue condizioni e, com’era facile prevedere, la febbre è salita rispetto a ieri: “Ragazzi ho passato una notte tremenda. Avevo 38, ma sembrava di avere la febbre molto più alta. Mi facevano male la schiena e le gambe. Malissimo”.

Ha poi aggiunto che neanche quando ha avuto il Covid durante il periodo natalizio è stata così male. Poi ha chiesto ai membri della sua community quali rimedi hanno adottato nel caso gli sia capitata la stessa cosa ed ha raccontato per filo e per segno cos’è successo di preciso durante i giorni a Como.

Ha piegato che il figlio Leone ha la febbre da cinque giorni e che lei si sente ko, con febbre, forti dolori muscolari, tosse e raffreddore.

Auguriamo a Leone e alla sua splendida mamma una pronta guarigione!