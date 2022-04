Isola dei Famosi, incredibile novità: accadrà nei prossimi giorni

Isola dei Famosi, incredibile novità nel reality show di Canale 5: accadrà nei prossimi giorni.

Le novità all’Isola dei famosi sono all’ordine del giorno. Non a caso, il motto di Ilary Blasi, quest’anno è “Isola dei famosi, dove tutto può cambiare”. E di cambiamenti, nel reality di Canale 5, ce ne sono stati già tanti, a partire dallo scioglimento delle coppie in gara. Ma non è finita qui!

Vi abbiamo parlato della probabilità, sempre più viva, di un allungamento di questa edizione del programma: la data della finale dovrebbe slittare di un mese! Ma non è l’unico cambio di programma che riguarda il reality show ambientato in Honduras: una importante novità arriverà già da questa settimana. Scopriamo tutti i dettagli.

Clamorosa novità all’Isola dei Famosi: cosa accadrà nelle prossime puntate

È tempo di cambiamenti in casa Mediaset: la novità in arrivo riguarda ben due trasmissioni di Canale 5. Si, perché, come riporta anche Fanpage.it, l’Isola dei Famosi passa al venerdì sera! Il reality condotto da Ilary Blasi andrà sempre in onda due volte a settimana, ma non più il giovedì sera. Da cosa sarà sostituito?

Dal Big Show di Enrico Papi, che finora è stato trasmesso, appunto, il venerdì sera: la terza puntata del programma andrà, quindi, in onda giovedì 21 aprile. Lo ‘scambio’, infatti, inizierà già da questa settimana: l’Isola dei famosi sarà trasmessa venerdì 22 aprile. È una decisione definitiva? Questo non è ancora noto. Con ogni probabilità, Mediaset si giocherà la carta ‘Isola’ contro il nuovo programma di Carlo Conti, The band, che andrà in onda proprio il venerdì sera su Rai Uno.

Una sorpresa per i telespettatori dell’Isola, che non si aspettavano il doppio appuntamento per questa settimana: lunedì sera, infatti, Ilary aveva dato appuntamento al prossimo lunedì. La puntata di giovedì era stata rimandata a causa di Supervivientes, la versione spagnola del reality, registrata negli stessi luoghi dell’Isola italiana. Ebbene, i fan possono gioire: l’Isola dei famosi non andrà in onda giovedì, ma venerdì!

Non ci resta che attendere le prossime puntate per eventuali nuovi cambi di programma. E voi, state seguendo questa edizione del reality?