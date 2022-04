La Pupa e il Secchione, Soleil incontra il suo ex Luca Onestini: cos’è successo in studio durante la puntata di ieri.

Una puntata ricca di sorprese e colpi di scena, quella de La Pupa e il Secchione in onda ieri sera, martedì 19 aprile, su Italia Uno. Gag, sfide e prove a non finire, ma come sempre non sono mancate le forti emozioni. Una di questa l’ha vissuta il secchione Gianmarco Onestini.

Per lui oltre al collegamento con la mamma, una meravigliosa visita: il fratello maggiore Luca è arrivato in studio! Una gioia indescrivibile per Gianmarco, che non ha trattenuto le lacrime alla vista del fratello, con cui ha un rapporto davvero speciale. Ma come ha reagito invece Soleil alla vista di Luca? Tutti sanno, infatti, che i due sono ex fidanzati… Ecco cosa è successo in studio!

Luca Onestini ospite a La Pupa e il Secchione: la reazione della sua ex Soleil Stasi

Un legame indissolubile, quello che lega Luca e Gianmarco Onestini. I due fratelli si amano da morire e se lo sono ripetuti anche ieri, nel corso della puntata de La Pupa e il Secchione. “Io ci sono sempre per te e tu ci sei per me, e quando abbiamo questo abbiamo tutto”, esclama Luca, abbracciando forte il fratello minore. In molti, però, aspettavano anche un altro incontro!

Quello tra Luca e Soleil Stasi, una delle giurate del programma. Come ricorderete, i due sono stati insieme dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne, ma la loro relazione non è finta bene. Fu Luca a lasciare Soleil, durante il GF Vip, dopo aver scoperto un presunto tradimento… Ma cosa è successo durante il faccia a faccia di ieri?

Ebbene, assolutamente nulla! I due ex si sono praticamente ignorati e a colpire il pubblico è stata, in particolare, l’espressione di Soleil: l’ex gieffina è rimasta impassibile davanti all’abbraccio dei due fratelli. Insomma, chi si aspettava un confronto tra i due sarà rimasto deluso!

Non ci resta che attendere una settimana per la prossima, attesissima, puntata de La Pupa e il Secchione: si tratta della semifinale dello show condotto da Barbara D’Urso. Quali sorprese ci attendono?