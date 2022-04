Un vero e proprio dramma a Beautiful: uccide il figlio, addio ad uno dei personaggi più amati

Un vero e proprio dramma a Beautiful: per sbaglio uccide il figlio, addio ad uno dei personaggi più amati della soap opera di Canale 5.

Non è un momento facile per molti protagonisti di Beautiful. Nelle puntate in onda in Italia, due coppie hanno ricevuto la peggiore delle notizie: il figlio che aspetta Steffy è di Liam e Hope in particolare è distrutta. Tutto questo, però, è solo l’inizio!

Le anticipazioni proveniente dall’America sono davvero sconcertanti: ben presto alcuni dei protagonisti vivranno un vero e proprio dramma. Uno dei personaggi più amati della soap uscirà di scena nel più crudele dei modi: verrà ucciso da un colpo di pistola. A sparare è proprio la sua mamma, intenzionata a colpire un’altra persona. Un colpo di scena che ha letteralmente sconvolto i fan americani, ancora increduli e dispiaciuti per il risvolto della trama. Curiosi di scoprire tutti i dettagli? Se non temete spoiler, continuate a leggere!

Dramma a Beautiful, per sbaglio uccide il figlio: colpo di scena shock nella soap

Per settimane, in America, si è parlato di un colpo di scena che avrebbe cambiato per sempre le vite dei protagonisti di Beautiful. Qualcosa di scioccante e sconvolgente, dicevano. Ebbene, avevano ragione. Perché proprio qualche puntata fa, negli USA, i telespettatori hanno dovuto dire addio ad uno dei personaggi più apprezzati degli ultimi anni. Di chi parliamo?

Del dottor Finn! Proprio quando tra lui e Steffy stava procedendo tutto nel migliore dei modi, col piccolo Hayes ( che si rivelerà essere suo figlio e non di Liam!), si consumerà la tragedia. E la colpevole sarà proprio Sheila Carter, madre biologica di Finn: la donna, in realtà, voleva colpire Steffy, ma non si aspettava che Finn le facesse da scudo, proteggendola e rimanendo ferito. Una ferita che, purtroppo, si è rivelata mortale.

Un dramma terribile per Steffy e per tutta la famiglia, ma anche per i fan. I telespettatori speravano in un lieto fine tra la giovane Forrester e Finn, che vedevano come l’uomo giusto per lei dopo i turbolenti tira e molla con Liam. Non ci resta che attendere la messa in onda i queste puntate nel nostro Paese per scoprire come la prenderanno i fan italiani!