Uomini e Donne, “Ho chiuso, basta”: la storia si interrompe bruscamente; è finita definitivamente per la coppia.

Colpi di scena a non finire a Uomini e Donne. Nella trasmissione di Canale 5, si sa, le sorprese non mancano mai. E non sono tutte positive… Proprio quando sembrava procedere tutto al meglio, una coppia è arrivata ai titoli di coda…

Il motivo della rottura? La mancata esclusività! A quanto pare, è il cavaliere che non intende concedere l’esclusività alla dama, che non ha preso affatto bene la sua decisione. A tal punto da decidere di mettere un punto fermo alla loro frequentazione. Scopriamo i dettagli della discussione, avvenuta nella puntata in onda oggi, 20 aprile 2022.

Uomini e Donne, la storia si interrompe definitivamente: è finita per la coppia

“Io sto frequentando solo lei, l’esclusiva cos’è? È quello che sto già facendo”. Con queste parole, il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne si giustifica per non aver risposto alla domanda della dama. Secondo quest’ultima, lui ha voglia di conoscere nuove donne, per questo non ha intenzione di concederle l’esclusiva. Di chi stiamo parlando?

Di Davide e Daniela! Quest’ultima racconta che alla domanda sulla conoscenza di altre donne, Davide ha risposto “non lo so”. Una risposta che, secondo la dama, significa soltanto una cosa: “È una risposta vigliacca, è lasciare la porta mezza aperta. Non ha avuto neanche gli attributi di dire si. Se non era sì, allora rispondevi no!”.

Daniela appare davvero delusa dalle parole di Davide, che continua a sostenere che, al di là delle parole, nei fatti lui si è comportato molto bene: “Io vedo come mi comporto, lo faccio nei fatti.” Ma Daniela non è convinta e avrebbe voluto dal cavaliere maggiori certezze: “Io ho chiuso, in maniera irreversibile, basta. Devo rispetto a me stessa.”

Insomma, la frequentazione tra i due protagonisti del trono Over sembra essere arrivata davvero alla fine. sarà una rottura definitiva o ci sarà un colpo di scena? Non ci resta che seguire le prossime puntate per scoprire tutte le novità!