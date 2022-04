Beautiful, è davvero Liam il padre del figlio di Steffy? Sta per accadere l’impensabile; colpo di scena shock nelle prossime puntate della soap.

Dopo settimane di attesa, è arrivata la notizia: il risultato del test di paternità ha rivelato che il figlio che Steffy porta in grembo è del suo ex, Liam Spencer. I telespettatori di Beautiful, però, sanno che i colpi di scena nella soap sono sempre dietro l’angolo. E, questa volte, ne è in arrivo uno clamoroso!

L’esito del test ha praticamente sconvolto la serenità di due famiglie: quella di Steffy e Finn e, ovviamente, quella di Liam e Hope. Quest’ultima, in particolare, sembra essere assolutamente decisa a non voler accettare l’ennesimo tradimento del marito. Ma cosa accadrebbe se si scoprire che, in realtà, il risultato del test potrebbe essere stato falsificato? Se non temete spoiler, continuate a leggere per scoprire cosa accadrà!

Beautiful, Liam è il padre del figlio di Steffy: il risultato del test è sicuro?

Hope è sicura: non può accettare che Liam abbia un altro figlio con Steffy. Se da un lato Finn sembra essere intenzionato a perdonare la giovane Forrester, il matrimonio tra Hope e Liam sembra essere arrivato al capolinea. Qualcosa, però, potrebbe incredibilmente cambiare le carte in tavola. Pronti a scoprire il clamoroso colpo di scena in arrivo?

Tenetevi forte: il risultato del test di paternità è falso! Proprio così, il vero padre del bambino di Steffy è proprio il dottor Finn, e non Liam. Ma chi ha manomesso il test e soprattutto perché? In molti potrebbero pensare che sia opera di Thomas Forrester, che per riavvicinarsi a Hope sarebbe pronto a tutto. Il figlio di Ridge, però, stavolta non ha colpe. A falsificare l’esito del test è stato il suo amico, Vinny Walker!

Il ragazzo è entrato in scena di nuovo nella soap proprio nelle ultime settimane e a breve Thomas scoprirà che Vinny lavora in un laboratorio di analisi… I sospetti del giovane Forrester saranno sempre più forti. Ma perché Vinny ha fatto questo? Proprio per aiutare l’amico ad avere finalmente via libera con Hope, separandola definitivamente da Liam. Un piano diabolico, quello di Vinny, che però ben presto salterà fuori… E non mancheranno risvolti drammatici!

Per tutte le ultime news e le anticipazioni sulle prossime puntate di Beautiful, continuate a seguirci!