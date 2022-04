Com’è Ambra Angiolini senza trucco e luci: la foto al naturale dell’attrice; eccola in versione ‘acqua e sapone’.

Sul set e in tv siamo abituati a vederli con look e make up impeccabili. Grazie ai social, però, sempre più spesso possiamo ammirare la bellezza al naturale delle star. Sono sempre di più i personaggi che, lontani dalla luci dei riflettori, amano mostrarsi senza trucco e senza filtri, nella loro versione ‘acqua e sapone’. Oggi vi mostreremo quella di Ambra Angiolini!

Forse non tutti lo sanno, ma la famosa attrice e conduttrice è attiva anche sui social: il suo canale Instagram conta quasi 950 mila followers, con cui condivide alcuni aspetti salienti della sua vita. Per lo più informazioni riguardanti il suo lavoro, ma non mancano selfie in cui si ritrae nella sua vita quotidiana. E, spesso, Ambra si mostra completamente al naturale, senza un filo di make up: curiosi di vederla? Resterete incantanti dalla bellezza della sua semplicità.

Ambra Angiolini senza trucco: com’è l’attrice completamente al naturale

Ambra Angiolini non ha bisogno di presentazioni: è una vera e propria icona della nostra tv sin dagli inizi degli anni ’90, quando è diventata celebre grazie a Non è la Rai. Oggi è un’attrice e conduttrice di grande successo… ed è su Instagram! Spulciando il suo profilo, potrete trovare diversi scatti in cui Ambra si mostra in versione ‘acqua e sapone’, lontana da fondotinta, ombretti, rossetti e correttore. Il risultato? Sembra che il tempo non sia mai trascorso per lei, giudicate con i vostri occhi:

Eh si, Ambra è semplicemente incantevole! E, senza trucco, la bellezza dei suoi lineamenti delicati riesce quasi ad essere ulteriormente messa in luce. Inutile dire che, come sempre quando si tratta di lei, il selfie ha ottenuto il pieno di likes e commenti, tutti ricchi di complimenti per lei. Che ha dato tanto della sua bellezza alla figlia Jolanda, l’avete mai vista? Si tratta della prima figlia nata dall’amore tra l’attrice e Francesco Renga: oggi Jolanda ha 18 anni ed è semplicemente meravigliosa.