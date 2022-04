Terribile dramma dopo L’Isola dei Famosi: “Cerco nell’immondizia..”, confessione da brividi

Dopo L’Isola dei famosi l’ex concorrente ha vissuto un vero e proprio dramma: la confessione è davvero da brividi, cosa ha detto.

A differenza di tantissimi altri reality a cui siamo abituati ad assistere sul nostro piccolo schermo, L’Isola dei Famosi è tra i pochi che mette a dura prova la sopravvivenza di ciascuno dei suoi concorrenti. Chi sceglie di andare in Honduras, infatti, sa benissimo che – finché non viene eliminato dal pubblico – è costretto a procacciarsi del cibo e, a volte, anche a digiunare.

Andato in onda per la prima volta nel lontano 2003, L’Isola dei Famosi ha visto alternarsi tantissime edizioni – quella attualmente condotta da Ilary Blasi su Canale 5 è esattamente la sua sedicesima – ma, soprattutto, tantissimi concorrenti. Alcuni di essi hanno saputo cavalcare ancora di più l’onda del successo dopo il programma. Altri, invece, dopo aver ottenuto un immediato riscontro, sono piano piano spariti dallo spettacolo nostrano. Tra loro, c’è il protagonista di questo nostro articolo. Stiamo parlando di uno dei concorrenti della settima edizione dell’adventure reality. Ebbene. È proprio lui che – nel corso di una sua recentissima intervista a Nuovo – raccontando il suo incredibile dramma, si è lasciato andare ad una rivelazione da brividi.

Il dramma dell’ex concorrente de L’Isola dei Famosi: “La tv mi ha gettato”

Se la sedicesima edizione de L’Isola dei famosi ha dato la possibilità ad alcuni dei concorrenti di prendervi parte con un loro partners – proprio come è accaduto a Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro – la settima ha offerto l’opportunità ad alcuni personaggi non famosi di farsi conoscere nel mondo dello spettacolo e di cavalcare l’onda del successo. È il caso, ad esempio, del nostro protagonista, che dopo l’adventure reality ha girato diversi film per adulti ed è diventato amatissimo. Ad oggi, però, sembrerebbe che la sua vita sia radicalmente cambiata. E con quel mondo abbia chiuso da tempo. “Sono rimasto disgustato da quell’ambiente, che mi ha causato anche grandi problemi con la mia compagna e i miei figli”, ha detto Davide Di Porto, simpaticissimo personal trainer romano della settima edizione.

Dopo L’Isola dei famosi, però, il buon Davide ha vissuto un vero e proprio dramma. A Nuovo, infatti, ha dichiarato: “Oggi campo di espedienti e cerco nell’immondizia oggetti e cose da vendere. Però non rubo niente a nessuno”, spiegando di avere tante cose da fare e da raccontare e di essere capace ad inventarsi un lavoro se proprio non c’è.

Infine, Davide Di Porto si autocandida a L’Isola dei famosi. “Voglio andare per riscattarmi”, ha detto. Verrà accolta la sua richiesta?