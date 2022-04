Emanuele Filiberto di Savoia, chi è sua moglie e dove si sono conosciuti: accadde grazie ad un famosissimo amico in comune

Emanuele Filiberto di Savoia è sposato da molti anni: ecco chi è sua moglie e dove è scoppiata la scintilla del loro amore.

Celebre per essere il nipote dell’ultimo re d’Italia, Emanuele Filiberto è figlio di Vittorio Emanuele di Savoia e Marina Ricolfi Doria. Nato a Ginevra il 22 giugno 1972 e cresciuto in Svizzera, nel nostro Paese si è fatto conoscere attraverso la tv.

In questi anni ha infatti partecipato a diversi programmi e si è cimentato in diversi ruoli: opinionista a Quelli che il Calcio, concorrente a Ballando con le stelle, conduttore a Pechino Express e tanto altro, fino a vestire di panni di giudice nella scorsa edizione di Amici e in quella in corso.

Sposato dal lontano 2003 con Clotilde Courau, l’erede di casa Savoia è padre di due figlie, Vittoria Chiara e Luisa. L’incontro con la moglie avvenne in un’occasione particolare e per il principe fu un vero colpo di fulmine! Scopriamo qualche curiosità sulla donna che gli è accanto da così tanto tempo.

Emanuele Filiberto, chi è sua moglie: non immaginereste mai chi li ha fatti incontrare

Nata in Francia, a Levallois-Perret, il 3 aprile 1969, Clotilde è un’attrice. Pare però che anche in lei ci sia qualche traccia di sangue blu, visto che sua madre Catherine du Pontavice, era un’insegnante proveniente da una nobile famiglia Suo padre Jean-Claude Courau, invece, era un ingegnere.

Oltre a lei, i genitori hanno avuto altre tre figlie: Christiane, Camille e Capucine. Da bambina, Clotilde ha vissuto per diverso tempo tra l’Egitto e il Benin in conseguenza del lavoro di suo padre.

La scelta di abbandonare gli studi per dedicarsi completamente alla recitazione avvenne quando aveva solo 16 anni. La moglie di Emanuele Filiberto ha studiato presso la scuola d’Arte drammatica Cours Simon di Parigi e la Scuola nazionale di Teatro École de la rue Blanche. Tra i film a cui ha preso parte, alcuni ricorderanno Non ci posso credere (2011) dove ha lavorato insieme a Stefano Accorsi.

La storia d’amore tra il giurato di Amici 21 e la bella attrice francese fu molto seguita dal gossip all’epoca delle prime uscite in pubblico, ma non tutti sanno che a farli incontrare è stato Alberto di Monaco, amico di entrambi. Accadde in occasione del vip master di pentathlon e il principe, evidentemente colpito da Clotilde, iniziò a corteggiarla senza darsi per vinto.

Elegante e raffinata: si può dire che Emanuele Filiberto abbia scelto proprio bene!