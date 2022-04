Regina Elisabetta, accadeva a Balmoral: l’incredibile retroscena che non tutti conoscono

Un retroscena che pochi conoscono: riguarda la Regina Elisabetta, cosa abbiamo scoperto sulla Sovrana di Inghilterra, accadeva a Balmoral

24 Ore fa la Sovrana d’Inghilterra si è riunita nella residenza di campagna a Sandringham nella contea del Norfolk. Insieme ai membri della Famiglia Reale, ci si è dedicati ai festeggiamenti della Monarca.

Certamente i festeggiamenti si sono detti privati. Sappiamo che a far visita alla Regina Elisabetta ci siano stati alcuni familiari e ‘poche amiche’. La Regina d’Inghilterra lo sappiamo ormai bene, è famosa in tutto il mondo, e ciò che le riguarda interessa ormai tutti i fan del ‘Gossip Reale’. A questo proposito, emerge un retroscena di cui non tutti sono a conoscenza e che riguarda proprio la Regina Inglese. Scopriamo subito di più!

Regina Elisabetta, il retroscena che non tutti conoscono: accadeva a Balmoral

Non solo il Castello di Windsor. La Regina Elisabetta insieme alla Famiglia Reale Inglese nelle occasioni speciali era solita rintanarsi in alcune tenute in campagna per trascorrere del tempo in famiglia e con la compagnia del suo defunto consorte, il Principe Filippo. Emerge ora un retroscena che in pochi conoscono!

Nelle occasioni speciali, la Regina Elisabetta era solita recarsi insieme al Duca di Edimburgo nel Castello di Balmoral in Scozia. Qui, dedicavano il loro tempo alla famiglia ed al buon cibo. Un’indiscrezione non da poco considerando che dalle ultime notizie emerse la Regina sarebbe molto attenta alla propria alimentazione.

Infatti, mentre nelle ultime settimane abbiamo appreso che il menu della Regina sia particolarmente restrittivo, scopriamo ora che quando la Sovrana era in vacanza a Balmoral era solita invece cedere alle tentazioni culinarie in maniera più ‘rilassata’. A rivelarlo è lo chef della casata reale Darren McGrady che avrebbe fatto sapere che in occasione delle vacanze in Scozia, sia il Principe Filippo sia la Regina erano molto più rilassati. Tanto che la Regina era solita passeggiare addirittura nelle cucine per conoscere l’appetitoso menu. Davvero curioso no?