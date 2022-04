Uomini e Donne, cambia tutto! Indiscrezione clamorosa: un’altra al posto di Maria De Filippi

Uomini e Donne, la clamorosa indiscrezione: al posto di Maria De Filippi ci sarà lei? Cambia tutto per il dating show in onda su Canale 5

La clamorosa indiscrezione che lascia tutti senza parole. La conduttrice del dating show Maria De Filippi starebbe per cedere il posto sulle scalinate nello studio Mediaset di Uomini e Donne ad un altro volto televisivo?

E mentre il programma pomeridiano più seguito di sempre va in onda ed incalza con colpi di scena uno dietro l’altro tenendo i telespettatori incollati allo schermo pronti a commentare le vicende dei protagonisti dello show, giungono notizie ed indiscrezioni clamorose che farebbero sapere che la nota conduttrice Mediaset sarebbe pronta a cedere la conduzione del noto programma. A quanto pare un’altra persona giungerebbe a ricoprire il ruolo di conduttrice nel famoso dating show prendendo il posto di Maria De Filippi. Ma attenzione, perché non è tutto esattamente come sembra. Ad Uomini e Donne si dice ci sarà una volta clamorosa, di cosa si tratta? Lo scopriamo insieme!

Uomini e Donne, Maria De Filippi cederebbe+ la conduzione ad un’altra amatissima conduttrice: di chi si tratta

E’ il settimanale Nuovo Tv a lanciare la clamorosa indiscrezione secondo la quale sarebbe prevista nella stagione estiva una nuova edizione di Uomini e Donne. Il format però sarebbe presentato in chiave diversa perché vedrebbe protagonisti personaggi VIP, quindi volti famosi nel mondo dello spettacolo. Si tratterebbe infatti di 8 puntate le cui registrazioni dovrebbero cominciare, stando a quanto il settimanale fa sapere, a partire da questa primavera per andare poi in onda nella stagione estiva. Il nuovo format dovrebbe pertanto prendere il posto di Temptation Island che a quanto pare quest’anno non andrà in onda.

Ma la vera indiscrezione che lascia tutti senza parole è quella che vedrebbe alla conduzione del noto programma una nuova conduttrice. Ebbene si, secondo quanto riportato da Nuovo TV, a condurre Uomini e Donne Vip dovrebbe esserci un altro volto molto noto e molto amato in tv. Stiamo parlando di Silvia Toffanin.

A quanto pare la ‘Regina della Mediaset’, Maria De Filippi, sarebbe pronta per questa edizione a lasciare lo scettro della conduzione nelle mani della splendida conduttrice di Verissimo. Tuttavia per il momento si tratta di notizie da prendere ‘con le pinze’ poiché non sono state date notizie ufficiali dalle dirette interessate. Siamo però curiosissimi di saperne di più, e voi?