Belen Rodriguez svela il trattamento di bellezza post gravidanza: come fare 20000 addominali in 30 minuti

Anche post seconda gravidanza, Belen Rodriguez continua a sfoggiare un fisico super: lei stessa ha rivelato il suo ‘segreto’.

Che Madre Natura con Belen sia stata particolarmente generosa lo si era capito molti anni fa, ma forse non tutti si aspettavano che dopo ben due gravidanze riuscisse a mantenersi perfetta! Eppure è così: l’argentina più famosa d’Italia sembra non essere mai entrata in sala parto tanto è in forma.

Mamma di Santiago, nato nel 2013 dall’unione con Stefano De Martino, la showgirl ha dato alla luce mesi fa la sua secondogenita Luna Marì, figlia dell’ex compagno Antonino Spinalbese.

I follower che la seguono via social ed il pubblico che la vede in questo periodo al timone de Le Iene al fianco di Teo Mammuccari non possono fare a meno di chiedersi come faccia a conservare intatto il suo fisico statuario.

Proprio ieri pomeriggio, la 37enne ha condiviso con i suoi 10 milioni di seguaci alcune storie su Instagram in cui descrive live il trattamento di bellezza a cui si sottopone per raggiungere quegli eccellenti risultati.

Belen Rodriguez mostra ai fan lo speciale trattamento post gravidanza: di cosa si tratta

Recatasi nella sua clinica di fiducia, Villa Brasini, Belen si è ripresa col cellulare per mostrare come si svolge la seduta estetica. Sdraiata su un lettino con la pancia scoperta, ha spiegato che un parto porta spesso ad uno scollamento dei tessuti. E’ consigliabile, quindi, adottare degli accorgimenti particolari dopo aver terminato una gravidanza.

Come spiegato anche dalla dottoressa accanto a lei, oltre alla radiofrequenza si effettua un Emsculpt. Si tratta di un procedimento che, grazie all’energia elettromagnetica, aiuta ad eliminare i residui di grasso, ad accrescere la massa muscolare e scolpire la silhouette.

“E’ come fare 20.000 addominali in 30 minuti”, ha detto con la conferma dell’esperta. La bellissima sudamericana ha però precisato che queste sedute vanno abbinate necessariamente ad un regime alimentare corretto e ad una costante attività sportiva. Abitudini che fanno parte anche della sua routine quotidiana perché questi trattamenti da soli non sono mai sufficienti a modellare il corpo.

Brava Belen!