Amici 21, perché il concorrente eliminato viene annunciato in casetta e non in studio? C’è un motivo ben preciso dietro questa scelta.

La gara ad Amici 21 si fa sempre più avvincente! Puntata dopo puntata, i concorrenti si sfidano a suon di cover e coreografie, mettendo in mostra tutto il loro talento. Soltanto uno, però, salirà sul gradino più alto del podio, ma per scoprirlo toccherà attendere ancora un po’. Inevitabilmente, quindi, al termine di ogni puntata, qualcuno deve abbandonare il programma.

Per le prime puntate, i concorrenti eliminati erano due, ma da qualche settimana è soltanto un allievo a lasciare la scuola per ogni puntata. E, a proposito di eliminati, avete notato che Maria De Filippi comunica il nome in casetta e non in studio? Scopriamo il motivo di questa scelta!

Amici 21, sapete perché il nome del concorrente eliminato viene rivelato in casetta?

Con grande dispiacere del pubblico da casa, è stata Carola Puddu a dover lasciare la scuola di Amici nel corso dell’ultima puntata del talent. La giuria ha, infatti, preferito salvare Dario, decretando l’eliminazione della ballerina classica. Chi lascerà il programma al termine della puntata di questa sera? Staremo a vedere. Quel che è certo è che, come per lo scorso anno, l’eliminato sarà annunciato in casetta e non in studio… ma per quale motivo?

Ebbene, il motivo non è stato mai reso noto ufficialmente, ma con ogni probabilità è un modo per evitare spoiler! Come tutti sappiamo, infatti, Amici non va in onda in diretta, ma è registrato. E, subito dopo la registrazione, sul web trapelano le anticipazioni della puntata, rivelate da qualcuno presente in studio durante la registrazione. Rivelare il nome dell’eliminato in casetta e non in studio è, quindi, un escamotage per evitare di ‘rovinare la sorpresa’ ai telespettatori che non amano gli spoiler. Nonostante questo, però, il nome dell’eliminato riesce comunque a trapelare sul web!

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire chi saranno i prossimi eliminati e, chi, di contro, si avvicinerà sempre di più alla finalissima del talent show di Canale 5. Voi per chi fate il tifo?